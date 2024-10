Școala „Gheorghe Țițeica” din Constanța, distinsă din nou de British Council pentru performanțe remarcabile

Placheta Advantage Premium Plus Member, oferită din nou săptămâna trecută Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, a marcat recunoașterea rezultatelor excepționale obținute de unitatea de învățământ constănțeană în cadrul proiectului „Advantage” al British Council Romania, după cum ne-a informat consilier de imagine, prof.dr. Veronica-Diana Hagi.Premierea a avut loc în data de 18 octombrie 2024, în cadrul unui eveniment găzduit de Ambasadorul Marii Britanii, Excelența Sa Dl. Giles Portman, la reședința acestuia din București, în prezența d-lui Andrew Glass, Country Director al British Council România și a reprezentanților instituțiilor implicate în derularea programului „Advantage”. Școala „Gheorghe Țițeica” a fost recompensată astfel pentru activitatea sa de organizare a examenelor Cambridge KET și PET, prin care oferă elevilor posibilitatea de a obține certificări internaționale valoroase pentru viitoarele lor studii și cariere.„Este o onoare să primim din nou acest premiu din partea Consiliului Britanic. Distincția ne obligă să continuam acest proiect pornit în 2015 și să menținem standardele ridicate cu care am obișnuit comunitatea constanțeană. Doresc să le mulțumesc colegelor mele, Adina Netedu, Nicoleta Savu, Doinița Stoian și Dorina Șacu, precum și numeroaselor profesoare de limba engleză din oraș care ne susțin în desfășurarea acest proiect, conducerii școlii, părinților. Și, deoarece ne definim prin ceea ce facem pentru elevii noștri, acestora vreau să le mulțumesc în mod deosebit pentru că, an de an, demonstrează că excelența este posibilă prin muncă și perseverență”, a declarat Cristina Lomnoșanu, profesoara care a reprezentat școala la eveniment.