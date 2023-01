Spectacolul-eveniment "Prometeu 22", jucat în premieră la Constanța, în patru limbi (supratitrat), nu trebuie ratat!

Adaptare modernă a unui mit antic, a unei povești antice, care se joacă simultan în patru limbi, „Prometeu 22” a avut premiera oficială pe 1 iulie 2022, la Cluj, după care s-a jucat în Slovenia, la Ljubliana, în șapte reprezentanții, toate cu sala foarte plină.



Experiența rarisimă a Mirelei Pană: „Ne-am întâlnit trei școli diferite de teatru”





Dar iată cum descrie experiența în acest proiect unul din cei cinci actori constănțeni din distribuția „Prometeu 22” - actrița Mirela Pană. „Proiectul internațional aduce în fața publicului un spectacol foarte straniu, o combinație fericită între Eschil și Becket. Tompa Gabor este regizorul pe care oricare actor, mai tânăr sau mai în vârstă, și-ar dori să-l aibă în CV-ul lui, în sensul în care Tompa Gabor a creat actori importanți în țara asta, care îi datorează succesul. Doar un exemplu – Oana Pellea. Și era inevitabil, pentru că m-am rugat prea mult la Dumnezeu, să nu mă întâlnesc cu el în viața asta. Trebuie să recunosc că în decizia de a mă despărți de familie șase săptămâni evident că trebuia să mă consult cu directorul meu (Erwin Șimșensohn – n.r.). Băi, dar eu rezist? «Da, trebuie să încerci lucrul ăsta și să te duci până la capăt», a fost răspunsul lui Erwin. Șase săptămâni am fost plecați de-acasă, ca-n armată, eu și ceilalți patru colegi ai mei, am trăit într-un mediu, într-o poveste, nu am fost așa, ca la job: hai ne ducem la repetiții și după aia ieșim la o cafea... Nu, a fost o structură în care am intrat. Ne-am lovit foarte tare cu capul de o trupă de excepție a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj. O trupă în care profesionalismul este dus la paroxism. Sunt foarte pregătiți psihic, sunt foarte pregătiți fizic, indiferent de vârsta pe care o au. Apoi, te întâlnești cu o trupă din Slovenia care are un principiu foarte sănătos despre teatru. Ne-am întâlnit trei școli diferite de teatru, chiar dacă toți plecăm de la Stanislavki, da, iată o întâlnire ciudată. Ceea ce este important este că în șase săptămâni s-a construit echipa perfectă a oricărui teatru. Rolul meu este androgin. Nu știu dacă reușesc să conving că pot fi și bărbat, dar Tompa zice că da. Am fost nevoită să mă tund foarte scurt pentru acest rol. În continuare trebuie să rămân și tatăl copiilor mei, nu numai mama, pentru că până se va termina acest proiect trebuie să rămân cu această freză. Spectacolul acesta a adus trupei din Constanța ceea ce ar trebui să se întâmple: întâlnirea în proiecte internaționale. Este interesantă apariția în spațiul constănțean a unui spectacol care se joacă în patru limbi, cu foarte mult text, supratitrat, dar nu este lung, aproape o oră și jumătate”, a mărturisit îndrăgita actriță constănțeană.





În luna februarie 2023, spectacolul „Prometeu ’22“ va participa la Festivalul Internațional de Teatru Finistera din orașul Porto (Portugalia), organizat de Uniunea Teatrelor din Europa, și va avea două reprezentații, în datele de 10 și 11 februarie, la Teatrul São João. Iar în luna iunie se va juca în Ungaria, unde sunt prevăzute două reprezentații: una la Budapesta și una la Gyula.



Prețul unui bilet este de 55,36 lei și poate fi achiziționat de pe www.mystage.ro.





Spectacolul este o adaptare după Eschil de Ágnes Kali și Gábor Tompa, în regia lui Gábor Tompa, regizor secund Erwin Șimșensohn, decoruri Carmencita Brojboiu, scenograf important constănțean, dar care și-a făcut aproape întreaga carieră la Cluj. Actorii TSC pe care îi veți putea vedea în acest spectacol, alături de actorii maghiari și sloveni, sunt Mirela Pană, Florin Aioane, Ecaterina Lupu, Cătălina Mihai și Dana Dumitrescu.