Târg caritabil, în curtea Şcolii 24. Un elev are nevoie de ajutor, pentru a putea să meargă

„Astăzi, şcoala noastră a fost alături de un elev care are nevoie de sprijinul comunităţii, pentru o intervenţie chirurgicală, prin organizarea unui târg de carte, intitulat «Ajută un coleg şi vei fi eroul cărţii lui». Le suntem recunoscători tuturor celor care ne-au fost alături”, ne-a declarat directorul unităţii de învăţământ, Corina Teodorov. Iniţiativa li s-a părut foarte interesantă şi de mare ajutor şi părinţilor, care au plecat acasă cu numeroase cărţi, care le-au completat biblioteca. „Copilul despre care se vorbeşte este extraordinar. Fiica mea îmi vorbeşte mereu de el, cu multă admiraţie. Am vrut să contribuim şi noi, cu o mică parte din suma de care are nevoie pentru operaţie, achiziţionând mai multe cărţi”, a precizat Elena T.











La rândul său, Viorel I. a cumpărat diferite cărţi pentru fiul lui, tot pentru a ajuta un copil în suferinţă. „Chiar dacă unele cărţi nu sunt adecvate vârstei lui, le va citi mai târziu, când va avea capacitatea de a le înţelege”, a adăugat bărbatul. La această acţiune, nimeni nu a stat pasiv şi putem spune că elevii au avut un comportament exemplar, au dat dovadă de multă compasiune şi au preluat iniţiativa, încercând să vândă ei înşişi cărţi, nu la standurile special amenajate, ci printre oameni, încercând să negocieze preţurile direct cu adulţii. „Am vrut să ajut şi eu. Am fost tare tristă când am auzit că un elev al şcolii se confruntă cu astfel de probleme şi am vrut să îi venim în ajutor”, ne-a declarat un elev de clasa a IV-a.











Cu toţii şi-au manifestat dorinţa de a-l susţine pe elevul bolnav, care va suporta o intervenție chirurgicală care să îi ofere stabilitate în mers, îndreptându-i talpa piciorului, astfel încât aceasta să devină funcțională.

















Despre cel mic, numai de bine. „Băiatul are acum însoţitor la şcoală, pentru a-l ajuta să meargă la toaletă. În pofida problemelor cu care se confruntă, este un copil extraordinar, un copil care dă dovadă de foarte multă dragoste, sinceritate. Toată lumea l-a remarcat, mai ales prin bunul simţ pe care îl are. În plus, pentru el, şcoala este lumea lui. Îi place să studieze şi îşi dă tot interesul să asimileze cât mai multe cunoştinte”, ne-a declarat învăţătoarea lui, Mihaela Niţu.

Timp de două ore, între 11:00 şi 13:00, în curtea Şcolii nr. 24 din Constanţa a avut loc un târg caritabil, dedicat unui elev al instituţiei de învăţământ, care are nevoie de o operaţie costisitoare. Din fericire însă, operaţia îl va ajuta să meargă, aşadar o mână de ajutor din partea noastră, a tuturor, va schimba viaţa în bine a unui copil. Pentru produsele comercializate la fiecare stand, părinţii au stabilit preţurile cărţilor, de la 10 lei, la maxim 50 de lei, şi tot ei le-au şi cumpărat, urmând ca suma strânsă să fie donată familiei copilului bolnav.