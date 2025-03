Trei personalităţi feminine din cadrul comunităţii turce, sărbătorite de UDTR

Uniunea Democrată Turcă din România a organizat vineri, 7 martie, simpozionul „Implicarea femeii de etnie turcă în societatea contemporană”, eveniment găzduit de Biblioteca Judeţeană „Ioan N.Roman” din Constanţa. Evenimentul, care a adus în centrul atenţiei trei personalităţi feminine din cadrul comunităţii turce, a fost organizat de comisia de femei a UDTR şi a reunit nu numai membre de la sucursalele UDTR , ci şi iubitori ai artei şi literaturii.Simpozionul a debutat cu un moment de reculegere ţinut în memoria deputatului Iusein Ibram care a încetat fulgerător din viaţă în data de 27 ianuarie. Pierdera sa prematură a întristat nu numai comunitatea turcă, ci şi pe toţi cei care l-au cunoscut și l-au apreciat: colegi parlamentari, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, prieteni.Preşedinta comisiei de femei a UDTR, Melec Amet, a amintit în discursul său că simpozionul „Implicarea femeii de etnie turcă în societatea contemporană” nu este dedicat numai Zilei Internaţionale a Femeii care se sărbătoreşte anual la 8 martie, ci şi Zilei Mondiale a Scriitorilor marcată la data de 3 martie.„În acest an, am ales să facem cunoscută și să promovăm activitatea unei artiste plastice şi a două scriitoare, membre ale comunităţii noastre, care prin creaţiile lor s-au remarcat în ţară şi în străinătate și cu care ne mândrim. Este vorba de artista ceramistă Yıldız Ibram, decorată de curând cu Meritul Cultural în grad de Cavaler acordat de Preşedintele României, scriitoarea şi traducătoarea Gülten Abdula, autoare a 15 volume de cărţi precum şi poeta Fatma Sadâc. Cărţile celor două scriitoare au fost publicate de UDTR şi le regăsim în bibliotecile din România şi Turcia”, a afirmat preşedinta Comisiei de femei, Melec Amet.Prezent la eveniment, secretarul general al UDTR, prof. Ervin Ibraim, le-a felicitat atât pe cele trei invitate pentru activitatea lor, cât şi pe toate doamnele prezente în sală cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii şi a amintit că evenimentul are loc în luna Ramazan, perioadă de înaltă încărcătură spirituală pentru musulmani, o lună a păcii, a armoniei în relaţiile interumane, care îi uneşte pe membrii comunităţii turce. Doamnele prezente în sală au fost felicitate şi de subprefectul judeţului Constanţa, Şenol Ali, dar şi de Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa, Ozan Çakır, care le-a oferit garoafe cu prilejul Zilei de 8 Martie.În continuare, secretarul general Ervin Ibraim i-a înmânat artistei Yıldız Ibram placheta omagială din partea Uniunii Democrate Turce din România, în semn de apreciere a activităţii sale de promovare a artei ceramice româneşti şi a valorilor culturale ale etnicilor turci din România, în străinătate. Artista a mulțumit Uniunii Democrate Turce din România pentru distincția primită și, vizibil emoționată, a mărturisit că se simte onorată. În discursul său, Yıldız Ibram a vorbit despre părinţii săi, cetăţeni de onoare ai oraşului natal Cernavodă, care au crescut-o înconjurată de iubire şi care au fost sursa ei de inspiraţie şi sprijin. Pentru artista plastică Yıldıız Ibram modelarea lutului, „ceea ce părea un joc în copilărie s-a transformat cu timpul într-o meserie de viaţă, într-o adevărată artă”. În atelierul său din Istanbul, din cartierul Beyoğlu a creat şi a dezvoltat unul dintre cele mai căutate ateliere de olărit şi de ceramică din Turcia și, așa cum a declarat „acest drum a fost marcat de un spirit de muncă asiduă, de dedicare şi iubire”. Definindu-și crezul artistic, Yıldıız Ibram a afirmat: „Arta este pentru mine o călătorie continuă în care caut mereu esența, profunditatea și frumusețea lumii în care trăim”.Două cărți lansate la simpozionEvenimentul a continuat cu lansarea cărţii „Tarih Penceresinden Galaţi Iskelesi Ve Yerli Türklerin Hatıraları” („Comunitatea turcă din Portul Galaţi prin fereastra istoriei”), apărută la Editura Boema din Galaţi, la sfârşitul anului 2024, cu sprijinul Uniunii Democrate Turce din România aparţinând scriitoarei Gülten Abdula Nazare. Au vorbit despre carte autoarea, criticul literar Adi Secară, profesorul Mehmet Fatih Uzun şi coodonatorul Biroului TIKA Bucureşti, Salih Yurç. Despre Gülten Abdula, Petre Rău, scria în mesajul său, transmis de Adi Secară: „este o personaliate de seamă în domeniul studiilor culturale și istorice turce, o cercetătoare dedicată și o scriitoare profund ancorată în explorarea mitologiilor simbolismului și a tradițiilor popoarelor de origine turcă”.A urmat lansarea volumului de poezii „Dă-mi sufletul înapoi” al scriitoarei Fatma Sadâc tipărit la sfârşitul anului trecut, la editura Ex Ponto din Constanţa, cu sprijinul Uniunii Democrate Turce din România. Au vorbit despre creaţia poetică a acesteia, preşedintele Uniunii Scriitorilor Filiala Dobrogea, prozatorul Ovidiu Dunăreanu, poeta Ecaterina Marga şi directorul Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa, dr. Amelia Stănescu. Referindu-se la cartea, „Dă-mi sufletul înapoi”, prozatorul Ovidiu Dunăreanu a afirmat: „O carte excelentă, o carte care reflectă un interior rămas la înălțime, înălțimea acurateții sincerității, mărturisirilor, o carte care place de la început până la sfârșit”. Atât autoarea cât și cele două invitate Ecaterina Marga și dr. Amelia Stănescu au exemplificat prin poeziile din carte sensibilitatea, și profunzimea trăirilor poetei Fatma Sadâc. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe oferite de cele două scriitoare.