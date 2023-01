Trei zile de concerte dedicate Anului Nou, pe scena Ateneului Român

Astă-seară, de la ora 19, Fundația Calea Victoriei organizează Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediţia a IX-a, „O călătorie muzicală în Veneţia", la Ateneul Român."Este un prilej minunat să intrăm în noul an cu entuziasm şi energie proaspătă, pe acordurile splendide ale muzicii clasice, ascultând arii şi duete celebre în interpretarea sopranei Rodica Vică şi a baritonului Alexandru Constantin, acompaniaţi de Symphactory Orchestra, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare", transmit organizatorii.În programul concertului sunt compoziţii semnate de Vivaldi, Monteverdi, Mozart, Rossini, Verdi şi Donizetti.Joi, 5 ianuarie, și vineri, 6 ianuarie, tot de la ora 19.00, Filarmonica „George Enescu" celebrează Anul Nou în concertele de pe scena Ateneului Român. Sub bagheta maestrului David Crescenzi, vor evolua Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii, într-un program ce cuprinde lucrări de Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Gaetano Donizetti, Amilcare Ponchielli, Johann Strauss-fiul și Emile Waldteufel. Dirijorul corului: Iosif Ion Prunner.Program: Gioachino Rossini - Uvertura operei Semiramida; Giuseppe Verdi - Zingarelle i Mattadori din opera Traviata; Pietro Mascagni - Preludio e introduzione "Gli aranci olezzano" din opera Cavalleria Rusticana; Giuseppe Verdi - "Fuoco di Gioia" din opera Otello; Giuseppe Verdi - "Che faceste....." din opera Macbeth; Giuseppe Donizetti - "Che Interminabile andirivieni" din opera Don Pasquale; Amilcare Ponchielli - Dansul orelor din opera La Gioconda; Giuseppe Verdi - "Or Co' dadi ma fra poco...." din opera Trubadurul; Johann Strauss-fiul - Uvertura operetei Liliacul; Emile Waldteufel - Valsul Les Patineurs, op. 183; Johann Strauss-fiul - Explosions-Polka, op. 43; Johann Strauss-fiul - Valsul Dunărea albastră, op. 314.