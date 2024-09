Trupa Teatrului ”Căluțul de Mare”, invitată la Festivalul internațional ”Imaginarium”, de la Ploiești

Săptămâna aceasta, Teatrul „Toma Caragiu”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, este gazda celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de teatru pentru copii și tineret „Imaginarium”.Ediția din acest an se desfășoară sub egida programului „Ploiești - Capitală Tineretului din România 2024” și reunește spectacole reprezentative din repertoriul unor teatre de renume din țară (București, Galați, Timișoara, Craiova, Târgu Mureș, Reșița, Constanța) și din străinătate (Franța, Spania, Republica Moldova).Spectacolele sunt grupate în două secțiuni, una care se adresează copiilor și cealaltă pentru publicul tânăr.Totodată, această ediție a Festivalului are caracter competițional. La finalul evenimentului juriul va recompensa cele mai valoroase montări și performanțe actoricești în cadrul festivității de premiere care va avea loc duminică, 29 mai, ora 20.00, în sala Teatrului de Animație Imaginario.Până atunci, sâmbătă, 28 septembrie, la ora 18.30, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” vor prezenta spectacolul „Nuntă, caut mire și mireasă” (spectacol pentru tineret, etapa de vârstă 12+/14+), pe un text de Sergiu Bucur, după o idee aparținând lui Arkadi Arkanov și Grigori Gorin, în regia artistică a directorului teatrului constănțean - Aurel PaladeÎn distribuție: Denisa Iova, Sergiu Bucur, Emanuel Cristoiu, Rovena Paraschivoi, Radu Niculescu, Cătălina Oțelenu, Adi Gheo, Inga Marcu, Tiberiu Roșu, Clara Ghiuvelechian, Dan Cojocaaru, Daniel Minciună, Andrei Stroescu, Lică Gherghilescu, Leticia Albu, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan.