Un reputat scriitor bulgar, invitatul Bibliotecii Județene din Constanța

Scriitorul și bibliotecarul de origine bulgară Petar Tchouhov vine la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, vineri, 10 ianuarie 2025, de la ora 14.Petar Tchouhov, unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii bulgare actuale, coordonator al Clubului de literatură din cadrul Bibliotecii Orășenești din Sofia, dă curs invitației lansate de Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța de a participa la un dialog despre cărți și importanța activităților culturale desfășurate în bibliotecile publice.Din partea Bibliotecii constănțene participă la eveniment: Ștefan Pleșoianu – șef-serviciu Comunicarea Colecțiilor, dr. Corina-Mihaela Apostoleanu – șef-serviciu Dezvoltare, prelucrare, informare, dr. Angela-Anca Dobre (compartiment Informare Bibliografică), dr. Ionel Alexe (compartiment Informare Comunitară) și Ovidiu Dunăreanu – Președintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. Moderează întâlnirea poeta Amelia Stănescu.Întâlnirea este adresată scriitorilor, bibliotecarilor, profesorilor din municipiul și județul Constanța, după cum și publicului larg, tuturor celor interesați de domeniul literaturii și al biblioteconomiei.Evenimentul va cuprinde următoarele momente:- scurtă dezbatere despre relațiile de colaborare dintre scriitorii dobrogeni și autorii bulgari, evidențiind importanța traducerilor din literatura română în cea bulgară și invers, în vederea amplificării cunoașterii reciproce a fenomenului literar manifestat în cele două geografii culturale;- mini-recital al poetului Petar Tchouhov în limba bulgară, urmat de versiunea în limba română realizată de poeta Amelia Stănescu; mini-recital al poetei Amelia Stănescu în limba bulgară, în traducerea Lorei Nenkovska - poeme publicate recent în prestigioasa revistă „Savremennik”;- prezentare foto și video a activităților culturale derulate la Biblioteca Orășenească din Sofia; dezbatere liberă despre activitățile culturale din cadrul celor două biblioteci publice, de la Constanța și Sofia;- întrebări adresate de public invitatului special, scriitorul și bibliotecarul Petar Tchouhov.„Ne dorim ca întâlnirea de vineri, 10 ianuarie 2025, să poată pune bazele unei fructuoase colaborări dintre Biblioteca Județeană «Ioan N. Roman» Constanța și Biblioteca Orășenească din Sofia și să concretizăm vizita scriitorului și coordonatorului Clubului de literatură al Bibliotecii Orășenești din Sofia printr-un protocol de colaborare între cele două instituții de cultură”, transmit organizatorii.Petar Tchouhov este unul dintre cei mai importanți poeți bulgari contemporani, deținător al multor premii naționale și internaționale. Poezia sa este laconică și aforistică, cu imagini clare, metafore strălucitoare, bine echilibrate și memorabile, și o privire ascuțită și ironică, foarte sensibilă la neobișnuit și grotesc. Este autor a 15 volume de poezie, un roman, două culegeri de povestiri, o piesă de teatru și o carte pentru copii, precum și un muzician care încorporează adesea unele dintre poeziile sale în piese rock împreună cu trupele sale. Lucrările lui Petar Tchouhov au fost traduse în peste 25 de limbi și incluse în multe ziare, reviste și antologii din Bulgaria și din străinătate. A fost invitat în calitate de scriitor și muzician la festivaluri și alte evenimente din Japonia, SUA, Rusia, Ucraina, Elveția, Suedia, Germania, Ungaria, Croația, Lituania, Turcia, Maroc, România, Slovenia, Slovacia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord.Petar Tchouhov este membru al Consiliului de Administrație al Centrului Bulgar PEN, al Asociației Scriitorilor Bulgari, al Sofia Haiku Club, al Haiku Society of America, al World Haiku Association și cantautor. Lucrează la Biblioteca Orășenească Sofia, coordonator al Clubului literar al bibliotecii.Amelia Stănescu a tradus grupaje din poemele lui Petar Tchouhov în limba română, prin intermediul limbii engleze, în revistele: „Rexpublica”, „Poezia” și „Ex Ponto”.Biblioteca Orășenească din Sofia este una dintre cele mai vechi și emblematice instituții culturale din capitală, fondată în 1928. Este cea mai mare bibliotecă publică din Bulgaria care are:- fond de peste 1 milion de cărți, dintre care 200 000 în limbi străine;- 100 000 de cititori care au crescut în ultimii ani, dintre care jumătate sunt tineri până la 28 de ani;- aproape o jumătate de milion de vizitatori pe an;- patru filiale - „Lyulin”, „Serdika”, „Studentski grad” și „Ovcha Kupel”;- prima bibliotecă mobilă din Bulgaria – Bibliobus;- cel mai mare sector de specialitate pentru literatura pentru copii din Bulgaria;- cea mai bogată arhivă documentară și informativă a istoriei și dezvoltării orașului Sofia;- centru digital modern cu 4 scanere și un server puternic complex, finanțat în cadrul programului BG 08 Patrimoniu cultural și arte contemporane;- acces pentru utilizatori la rețeaua europeană de informare și schimb în domeniul patrimoniului cultural - Bibliotecă digitalizată Europeană;- catalog electronic cu 390.000 de volume de cărți, resurse digitale bulgare și străine, versiunea mobilă a site-ului, centru de informare, zonă Wi Fi;- centru american și centru coreean;- spații de prezentare a cărților noi, expoziții, concerte, desfășurare de forumuri de discuții și inițiative artistice;- club literar care găzduiește o mulțime de inițiative de promovare a cărții, autorilor, traducătorilor, editurilor, organizațiilor literare;- muzeul literar „Bulgarii de seamă” cu bibliotecile personale ale marilor scriitori bulgari;