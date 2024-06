Viața de student în Constanța. "Toată bursa mea s-a dus pe mâncare"

Pe lângă prețurile pe care le achită studenții când vine vorba de cazare, costurile de întreținere, cum ar fi utilitățile, reprezintă o altă problemă semnificativă a bugetului studenților. Transportul este și el un alt aspect important, fie că vorbim despre abonamente la transportul public cum ar fi trenurile sau autobuzele, fie că vorbim despre întreținerea mașinii personale.



Mâncarea, dar și ieșitul în oraș sunt alte două aspecte importante. Unii studenți aleg să își gătească acasă pentru a economisi, iar alții aleg să mănânce în oraș.







„E foarte costisitor”





Andreea E., studentă la master în Constanța, a ales să povestească experiența ei în ceea ce privește studenția la malul mării. S-a născut într-o comună din județul nostru și a locuit aproape opt ani în chirie, deoarece a ales să studieze atât liceul, cât și facultatea în oraș. Aceasta recunoaște că prețurile au crescut în mod evident și exagerat.





„Am stat în chirie, dar și în gazdă. Când stăteam în chirie, costurile erau mai mari, undeva la 250 de euro pe lună pentru un apartament din apropierea universității, plus utilitățile care pe timpul iernii ajungeau chiar și la 500 de lei. Cât am stat în gazdă am plătit 1.200 de lei pe lună cu tot cu utilitățile. În ceea ce privește transportul, nu mergeam săptămânal acasă la țară, dar plăteam undeva la 50 de lei dus-întors pe un bilet”, a declarat ea.





În ceea ce privește mâncarea, Andreea primea deja de acasă, în caserole, dar mergea și la piață pentru a cumpăra strictul necesar, cheltuind 100 de lei pe săptămână. De asemenea, ea a povestit și despre jobul pe care îl avea part-time, unde câștiga între 1.500 și 2.000 de lei.





„Aveam un job part-time și pe lună aveam 1.500 de lei, uneori ajungeam la 2.000 de lei, 1.200 îi dădeam pe gazdă și restul cheltuiala. E foarte costisitor”, a explicat ea.





Alexandru T. a ales să plece din Călărași, orașul unde s-a născut, pentru a studia la Constanța. Acesta a făcut parte din „generația Covid” (2020-2023), prin urmare a locuit doar un an și jumătate la cămin. Prima dată când a ajuns la cămin a plătit 165 de lei taxă, iar în ultimul an a plătit puțin peste 200 de lei. Studenții care nu erau la buget plăteau puțin peste 300 de lei.



În ceea ce privește transportul, Alexandru T. spune că nu a venit cu mașina la Constanța, a ales să vină cu trenul, deoarece era mai ieftin. Plătea, lunar, aproximativ 150 de lei pe biletele de tren pentru a merge în Călărași, iar apoi pentru a se întoarce în Constanța. Mâncarea a fost cea care l-a făcut să scoată bani din buzunar.





„Mâncarea a fost, într-adevăr, capitolul pe care cheltuiam cei mai mulți bani. Toată bursa mea, de 800 de lei în primii doi ani de facultate și 950 în ultimul an, s-a dus pe mâncare. Restul cheltuielilor le făceam din banii cu care mă ajutau părinții mei”, a declarat el.





Ce l-a ajutat pe Alexandru să se descurce cu banii a fost bursa pe care acesta o primea de la facultate.





„Marele meu noroc a fost faptul că în toți cei trei ani de facultate am avut bursă și am mai reușit, astfel, să scad din povara sumei pe care părinții mi-o dădeau lunar. În total, pe transport, mâncare, cazare și alte activități prin oraș, cheltuiam lunar undeva la 1.500 - 1.700 de lei, iar jumătate din sumă o suportam din bursa mea”, a spus el.





Viața de student în Constanța oferă o experiență de neuitat datorită peisajului marin și oportunităților academice variate. Totuși, provocările financiare sunt semnificative și necesită o gestionare atentă a bugetului. Studiile în orașul de la malul Mării Negre vin cu costuri de cazare, transport și întreținere, iar mulți studenți se bazează pe burse sau joburi part-time pentru a face față cheltuielilor.





Universitățile din Constanța reușesc să atragă anual mii de studenți din întreaga țară datorită programelor academice variate, recunoscute atât pe plan național, cât și internațional, dar pe lângă oferta educațională, orașul de la malul Mării Negre se bucură de un peisaj special și de numeroase atracții turistice, care pot transforma viața de student într-o experiență de neuitat.Această dorință de a studia în Constanța poate veni cu anumite costuri care pentru unii studenți pot fi destul de semnificative. Taxele de școlarizare diferă de la o universitate la alta, la fel cum variază și costurile de cazare, fie la căminele studențești, fie la apartamentele închiriate. Într-adevăr, căminele reprezintă soluția cea mai accesibilă pentru unii studenți, chiar dacă confortul poate fi unul limitat, în vreme ce apartamentele închiriate oferă un grad mai mare de intimitate, deși sunt mult mai scumpe.