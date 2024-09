Ziua Europeană a Limbilor, celebrată la Colegiul Comercial „Carol I” Constanța

Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită la 26 septembrie anul acesta sub deviza «Limbi pentru pace», pentru a evidenția rolul cheie pe care diversitatea și educația lingvistică îl pot avea în promovarea unei culturi a păcii, a conviețuirii și a democrației.În acest context, elevii Colegiului Comercial „Carol I” Constanța, coordonați de profesorii de limba franceză, prof. Elena Roadideal, prof. Camelia Țuglea și cei de limba engleză Cernica Răzvan și Dragomir Corina s-au implicat în activități care au punctat diversitatea lingvistică a Europei. Menținerea și cultivarea acesteia reprezintă o direcție relevantă spre o mai bună înțelegere interculturală. Dezvoltarea de competențe în limbile moderne contribuie la participarea deplină la cetățenia democratică în Europa.Programul activităților derulate cu ocazia Zilei Europeane a Limbilor la Colegiul Comercial „Carol I” Constanța a debutat cu prezentări ale elevilor în mai multe limbi, continuând cu vizionarea unui material informativ despre semnificația acestei zile. Ce înseamnă pentru un adolescent de azi să fie cetățean al Europei, a fost subiectul unei dezbateri care a reprezentat următorul punct din program. Limba franceză a fost în mod deosebit celebrată în cadrul momentului «Moi et le français», urmat de un altul similar denumit «Șapte lucruri fascinante despre limba franceză». Elevii claselor aIXa au fost implicați într-un concurs de cunoștințe cu titlul «Parle avec moi», iar spiritul de competitivitate dar și toleranța și spiritul civic au fost evidențiate prin concursul de afișe pe tema «Non au harcelement – Say no to bullying». În final, cei prezenți au participat la un atelier ludic. Ziua Europeană a Limbilor a reprezentat o oportunitate de promovare a schimbului lingvistic, cultural și educativ. Elevii Colegiului Comercial „Carol I” Constanța au celebrat cu această ocazie apartenența la marea familie europeană prin activități care au pus în valoare diversitatea și bogăția sa lingvistică.