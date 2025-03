Ziua internațională a Francofoniei, celebrată la Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Litere din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Alianța Franceză - Constanța și Asociația Profesorilor Francofoni - filiala Constanța, organizează o serie de evenimente dedicate studenţilor, profesorilor şi tuturor pasionaţilor de limba şi cultura franceză, cu ocazia sărbătoririi Zilei internaţionale a Francofoniei, celebrate în fiecare an în data de 20 martie.Astăzi, 18 martie, are loc, în sala Umberto Eco din Campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1), începând cu ora 18.00, redeschiderea Cinematecii francofone, în cadrul căreia va fi proiectat filmul „Le dîner de cons”, o comedie clasică a cinematografiei franceze, în regia lui Francis Veber, cunoscută pentru umorul său rafinat şi subtilitatea dialogurilor.O altă manifestare dedicată celebrării Francofoniei este seara de lectură de povești „La Francophonie conte pour nous”, eveniment aflat la cea de-a V-a ediţie. Studenţi de la diferite facultăți din universitate, cadre didactice, dar şi elevi şi profesori din diferite şcoli şi licee din Constanţa se vor reuni, sub semnul limbii franceze, pentru a citi și asculta povești din diverse colțuri ale lumii. Întâlnirea va avea loc pe 27 martie 2025, începând cu ora 17.00, în sala Umberto Eco. Evenimentul îşi propune să sublinieze importanţa francofoniei în educaţie, oferindu-le participanţilor oportunitatea de a se implica activ în diverse activităţi academice şi culturale.Evenimentele dedicate Francofoniei vor culmina, anul acesta, cu organizarea, de către Universitatea Ovidius din Constanța, a primei ediții a Assises Universitaires du Francais, în parteneriat cu Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Agenția Universitară a Francofoniei și Alianța Franceză din Constanța, în perioada 2 - 4 aprilie 2025. Evenimentul are drept scop analiza principalelor subiecte legate de cooperarea universitară franco-română și realizarea unui bilanț asupra actualității predării limbii franceze în universitățile românești. Vor fi organizate conferințe, mese rotunde și ateliere de formare pe aceste teme.„Francofonia nu înseamnă doar o limbă comună, ci și un set de valori împărtășite – diversitate, solidaritate și dialog intercultural. Prin organizarea acestui set de evenimente, dorim să oferim studenților și comunității academice ovidiene o viziune dinamică asupra francofoniei și o modalitate de celebrare a culturii francofone, într-un cadru convivial și variat”, precizează prof. univ. dr. habil. Monica Vlad, coordonatorul evenimentelor.