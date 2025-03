Parcursul unei studente către performanță, "pavat" de pregătirea gratuită la matematică

Lecțiile de matematică se desfășoară la sediul facultății din bulevardul Mamaia, nr. 124, în fiecare sâmbătă, între orele 11.00 și 13.00. Printre temele abordate în cadrul cursurilor regăsim elemente de geometrie analitică, limite de funcții, matrice, determinanți și sisteme de ecuații liniare, precum și derivate și aplicații ale derivatelor. În total, nouă cadre didactice, conferențiari, asistenți, lectori și masteranzi oferă meditații gratuite elevilor constănțeni.











„Parcurgem materia oarecum în ansamblu, trecem prin mai multe lecții începând de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a. Predilecția este pe materia de a XI-a, a XII-a, acolo sunt lucrurile mai tehnice și analiza matematică și asta vine cu o oarecare greutate în pregătirea elevilor, dar zic eu că acoperim destul de bine toată tematica și venim în sprijinul elevilor”, transmite conf. univ. dr. Gabriela Badea, prodecanul Facultății de Matematică și Informatică.



„Nu mi-am atins visul de a lua 10, dar am luat 9,95 la Bacalaureat”



Așa au descoperit-o dascălii și pe Anna Calinovici, o tânără pasionată de matematică și care, grație acestor sesiuni gratuite de pregătire pentru Bacalaureat, a luat aproape 10 la matematică, la examenul maturității, iar acum este studentă în anul I la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității „Ovidius” din Constanța.





„Am venit când am putut, la capitolele care credeam eu că nu sunt bine fixate și drept urmare chiar s-au fixat mult mai bine în cadrul pregătirilor. Mi s-a părut că profesorii au punctat cum trebuie lucrurile pe care poate eu le treceam cu vederea, nu era materie pe care nu o știam, dar nu era fixată cum trebuie... Din păcate, nu mi-am atins visul meu de a lua 10 la Bacalaureat, am luat 9,95, dar pot să spun că s-a soldat cu succes”, a declarat Anna Calinovici, studentă în anul I la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UOC.











Iar pregătirea intensă, pasiunea și determinarea au dat rezultate. Anna și-a demonstrat încă o dată abilitățile și cunoștințele în domeniul matematicii, participând la cea de-a XIX-a ediţie a Concursului Internațional Studențesc de Matematică SEEMOUS, desfășurat în Albania, unde a obținut medalia de bronz. Alături de Anna, din echipa constănțeană au mai făcut parte Miruna-Corina Ilie, studentă în anul I, care a obținut medalia de aur, și Cristina Raftu, studentă în anul II, la programul Matematică informatică al FMI.





La competiția din acest an au participat 111 studenți, din țări precum Grecia, Turkmenistan, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, România. „A fost o experiență neașteptată, am luat medalia de bronz la acest concurs tot în urma pregătirilor gratuite în cadrul Facultății de Matematică și Informatică… Mă bucur că am îndrăznit să merg în Albania și să văd cum este...”, a transmis Anna Calinovici,





Anna a fost atrasă de matematică dintotdeauna, iar părinții au susținut-o. Lumea ei se învârte în jurul acestei pasiuni, iar viitorul pare să-i fie scris tot din cifre, încercând să-i facă pe elevi să iubească matematica.





„Mama mea spunea că o pasiune este cea la care, când te plictisești, te duci la ea. Așa eram eu cu matematica. Când mă plictiseam, hai că mai lucrez puțin. Dintotdeauna am avut pasiunea, de când m-am întâlnit cu ea, asta a fost materia mea preferată... Probabil o să urmez cariera didactică, asta am în plan deocamdată”, declară Anna Calinovici.





Cursurile se desfășoară în fiecare sâmbătă, iar peste 130 de elevi s-au înscris deja. La finalul sesiunii de pregătire, toți participanții vor primi certificate de absolvire, iar cei mai implicați vor fi premiați de Societatea de Științe Matematice din România.