Ziua Internațională a Profesorilor de Franceză celebrată la Universitatea ”Ovidius” din Constanța

Facultatea de Litere din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Alianța Franceză - Constanța și Asociația Profesorilor Francofoni - filiala Constanța organizează miercuri, 22 noiembrie 2023, evenimentul „Je te passe le relais avec fierté / Îți predau ștafeta cu mândrie”.Manifestarea va avea loc începând cu ora 10,00, în Sala Umberto Eco din Campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1).„Organizată în cadrul Zilei Internaționale a Profesorilor de Franceză / Journée Internationale des Professeurs de français, sărbătorită pretutindeni în lume în ultima decadă a lunii noiembrie prin numeroase evenimente, manifestarea de anul acesta se înscrie în tematica generală : Fières et fiers d’enseigner le français / Mândri ca suntem profesori de limba franceză.În plus, însă, față de tematica generală, am dorit să aducem în atenție ideea de formare a profesorilor și de mentorat, idee centrală spațiului universitar în care ne aflăm”, precizează prof. univ. dr. Monica Vlad, moderatorul evenimentului.Cu această ocazie, actorii francofoni constănțeni își vor prezenta propunerile de proiecte destinate inovării actului educativ sub auspiciile unei modernități specifice timpurilor și a unei colaborări benefice.Evenimentul „Je te passe le relais avec fierté” face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni dedicate francofoniei, în cadrul cărora studenții secției de Franceză vor petrece timp în școlile și liceele din județul Constanța sub îndrumarea profesorilor în exercițiu. Activitățile francofone au drept scop reflecția asupra profesiei didactice și ameliorarea actului educativ printr-o mai bună formare a profesorilor în spiritul vremurilor prezente.