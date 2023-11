Un experiment transformat într-un spectacol de anvergură. "Mituri dobrogene", la Teatrul "Căluțul de Mare"

Regia artistică este semnată de Aurel Palade, directorul teatrului, care ne-a declarat că ideea acestui spectacol este una mai veche „pe care acum am reușit să o materializăm într-un spectacol de mai mare anvergură. La început a fost un experiment, o joacă, prin care am stârnit gustul publicului, în anul 2021. În anul următor, am realizat un spectacol-lectură din mai multe povești de-ale lui Cristian Cealera. Iar anul acesta, pentru că se împlinesc 145 de ani de la revenirea Dobrogei în hotare românești, ne-am încăpățânat și am făcut un spectacol închegat, de vreo 35-38 de minute, care să însemne ceva pentru această zi.





Este un spectacol având la bază mituri și legende dobrogene, care cumva ne povestesc despre originea și modul în care oamenii au existat pe aceste locuri. Un spectacol care ne duce și-n mitologie, și-n creștinismul timpuriu, ne prezintă și date istorice, geografice în același timp. Este un spectacol care stârnește la cunoaștere.





Este o dramatizare, o adaptare, o fuziune dacă doriți, iar scenariul îi aparține lui Sergiu Bucur, unul dintre colaboratorii noștri și actor în acest teatru, care își face treaba cu prisosință, el fiind și dramaturg, printre altele”.





Muzica acestui spectacol este scrisă de Erin Dăneț, dar pentru că la ora documentării noastre nu se afla la teatru, am stat de vorbă cu asistenta lui, Cătălina Oțeleanu. „Mă bucur că fac parte și am putut să ajut această echipă la realizarea spectacolului. Eu cred că este foarte interesant de văzut și de înțeles un pic din istoria acestor meleaguri pe care ne aflăm. Muzica, în schimb, vine ca o completare, ca o pătură care învelește foarte frumos acest spectacol. Nu există momente care să nu fie susținute de muzică sau să nu se împletească cu muzica. Eu îndemn publicul constănțean să vină la acest spectacol și să vadă ce am reușit într-un timp scurt”.





Regizorul tehnic Dan Cojocaru a mai deconspirat că spectacolul este un mix între proiecții cu imagini senzaționale, iar muzica vine și îmbracă precum coloana sonoră a unui film: „Spectacolul are la bază două dintre legendele scrise de Cristian Cealera – Balaurul înaripat și Zeul Poseidon - și se adresează unui public începând de la 7 ani și până la 70 de ani”.





Scenografia și costumele sunt realizate de Elena Cozlovschi, iar montajul video de Marian Adochiței.





În distribuție: Grațian Prisacariu, Emanuel Cristoiu, Adi Gheo, Dan Cojocaru și studenții: Francisc Rotaru, Claudiu-Daniel Popa, Gabriel Roșu, Dumitru Alin Romulus Samfiroiu, Tudor Cioboteanu, Betty Blumetti, Leticia Albu.







Accesul la spectacolul dedicat Zilei Dobrogei este gratuit, în limita locurilor disponibile.





Astfel a apărut ideea spectacolului aniversar „Mituri dobrogene”, realizat în parteneriat cu Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța și având la bază adaptări după legendele spațiului dobrogean publicate în „Poveștile Mării Negre”, antologie aparținând scriitorului Cristian Cealera.