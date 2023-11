Studenți doctoranzi constănțeni și-au promovat, în Bulgaria, rezultatele studiilor

Ovidiu Drăgan și Geanina Fănaru, doctoranzi în cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), domeniul Biologie, au participat, recent, la evenimentul Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference 2023 and 12th ESENIAS Workshop, care a avut loc la Varna, în Bulgaria.„În cadrul evenimentului studenții doctoranzi și-au promovat rezultatele studiilor la care lucrează în prezent, cu accent, pe de-o parte, pe distribuția speciilor invazive de pești în apele dulci ale României, iar pe de altă parte, pe ecologia cuiburilor țestoaselor de apă cu tâmple roșii. De asemenea, cei doi au avut oportunitatea de a cunoaște cercetători de renume în domeniul biologiei, alături de care vor putea dezvolta studii viitoare în arii de interes comune. Nu în ultimul rând, pentru contribuția adusă domeniului, prin cercetarea prezentată sub formă de poster, doctorandul Ovidiu Drăgan a obținut premiul «Best Talk on Animal Invasions», ceea ce îi va da posibilitatea de a publica, gratuit, un articol în Acta Zoologica Bulgarica Journal, revistă internațională cu factor de impact, în regim open access”, precizează prof. univ. dr. Cristina Duhnea, directorul proiectului.Doctoranzii sunt beneficiarii unor granturi oferite prin Proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0538 - Extinderea strategiei de internaționalizare și creșterea vizibilității Universității „Ovidius” din Constanța prin acțiuni de promovare în plan internațional ca universitate multiculturală comprehensivă (ESPERO II), cu o valoare totală de 306.000 lei și este unul dintre cele șapte proiecte ale UOC, finanțate de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.