Participanți din 16 țări la conferința internațională de la Universitatea „Ovidius”

În această dimineață a avut loc deschiderea oficială, în format online, a celei de-a IV-a ediții a conferinței internaționale „Tendințe inovatoare în predarea limbajelor de specialitate în contextul instabilității sociale actuale - INNO-LSP”, organizată de Facultatea de Litere din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) în perioada 21-22 septembrie 2023.Evenimentul a fost inaugurat cu o prelegere susținută de prof. univ.dr. habil Joanna Kic-Drgas, de la Institute of Applied Linguistics, Faculty of Modern Languages and Literature din cadrul Adam Mickiewicz University din Poznań, Polonia.Conferința reuneşte 53 de participanţi din 16 ţări, inclusiv Africa de Sud, Polonia, Franţa, Italia, Croaţia, Norvegia, Uganda şi Oman, care vor prezenta lucrări în cadrul a cinci secțiuni: „Comunicare”, „Cultură și identitate”, „Lingvistică”, „Didactică” și „Traductologie”.„Evenimentul își propune să creeze un autentic spațiu de schimb de idei guvernat de gândirea critică și reprezintă o invitație la reflecție asupra metodelor inovatoare pe care cadrele didactice le aplică pentru a-i implica activ pe elevi și studenți în procesul de învățare și pentru a le spori acestora performanțele. Limbajele de specialitate în limbă străină, cum ar fi limbajul medical, tehnic, legal sau de afaceri joacă un rol crucial în comunicarea eficientă în domenii sau profesii specifice. Acestea facilitează comunicarea între profesioniştii din acelaşi domeniu, stabilesc standarde pentru terminologie și comunicare şi permit accesul la literatură şi resurse specializate”, precizează conf. univ. dr. Liliana Mărunţelu, directorul Departamentului de Limbi moderne pentru facultățile nefilologice din cadrul Facultății de Litere.O selecție din lucrările conferinței va fi publicată „Analele Universității Ovidius din Constanța. Seria filologie”, revistă indexată într-o serie de baze de date internaționale de renume.