Studenți din 12 facultăți generează soluții practice la Școala de vară de inovare și antreprenoriat

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) organizează, în perioada 18-29 septembrie 2023, cea de-a VII-a ediție a Școlii de vară de inovare și antreprenoriat – OIESS.La evenimentul din acest an participă 30 de studenți din 12 facultăți ale UOC care vor colabora, pentru a dezvolta idei creative de afaceri, alături de mentori din universitate, și vor propune prototipuri cu utilitate practică.Studenții vor lucra în șase echipe, fiecare dintre acestea având reprezentanți de la facultăți diferite. Astfel, de la Matematică și Informatică, la Medicină, Științe Economice, Arte, Construcții, Drept, Științele Naturii, Stomatologie, Inginerie, până la Istorie și Științe Politice, Teologie și Psihologie, fiecare participant va contribui în vederea dezvoltării unor proiecte de afaceri.„Cu o gamă variată de cursuri, ateliere și evenimente de networking, acest program își propune să dezvolte abilitățile inovatoare ale studenților și le oferă oportunitatea de a-și cultiva spiritul antreprenorial, realizând produse sau servicii cu potențial de a deveni afaceri de succes”, precizează directorul OIC-SAS, conf. univ. dr. Dragoș Sburlan, de la Facultatea de Matematică și Informatică.Cele mai bune proiecte dezvoltate vor premiate în cadrul școlii de vară și au șansa de a concura în competiții universitare - Edu Tech Solutions Team, naționale - precum Innovation Labs, sau chiar la nivel internațional.Ediția din acest an a Școlii de vară de inovare și antreprenoriat – OIESS este organizată prin intermediul a două proiecte finanțate de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, pe care UOC le derulează: CNFIS-FDI-2023-F-0124 – Dezvoltarea sustenabilă a Societății Antreprenoriale Studențești Ovidius Innovation Center – OICSAS și CNFIS-FDI-2023-F-0391 - Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare de excelență și inovare.Școala de vară este primul eveniment major din cadrul acestor proiecte, următoarea activitate fiind reprezentată de concursul de idei antreprenoriale studențești Edu Tech Solutions Teams. Misiunea concursului este ca studenții să conceapă o idee de afaceri, inovativă și de folos pe plan local, iar până în marea finală să o dezvolte, ajutați de mentorii din mediul privat și din cel universitar. Câștigătorilor competiției li se vor acorda premii finanțate prin proiectele FDI, dar și de Innovation Labs și sponsori.Școala de vară de inovare și antreprenoriat – OIESS face parte din viziunea UOC de a deveni o universitate antreprenorială și un motor de dezvoltare durabilă în regiunea de Sud-Est a României. În acest sens, până în momentul de față, la Universitatea Ovidius din Constanța au participat mai mult de 1200 de studenți, în peste 120 de echipe, în mai mult de 130 de ateliere și module digitale, prin peste 30 de conferințe și workshop-uri.