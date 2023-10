Activități fizice și de recreere în aer liber pentru studenți și liceeni, la Universitatea ”Ovidius” din Constanța

Până pe 5 noiembrie, Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) organizează o serie de activități și întreceri sportive, desfășurate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0025 - Centrul de practică, recreere și SPORTURI NAUTICE al studenților din cadrul Universității Ovidius din Constanța - NAUTIC@ OVIDIUS WATER (NOW).Activitățile fizice se adresează studenților tuturor specializărilor UOC și liceenilor constănțeni și se vor desfășura timp de patru weekenduri consecutive, în intervalul orar 10.00 – 13.00, la sediul FEFS (str. Căpitan Aviator Al. Șerbănescu, nr. 1), fiind organizate în cadrul a trei evenimente derulate concomitent: „UOC Nautic @ Ovidius Water (NOW)”, „Sport la Universitatea Ovidius - 2023” și „Porți deschise la Universitatea Ovidius -2023”.„Acesta este al doilea an în care participanților li se oferă acces la baza sportivă și la materialele necesare pentru desfășurarea de activități fizice și de recreere în aer liber, sub atenta supraveghere a cadrelor diactice. Scopul nostru este prevenirea și reducerea inactivității fizice și a obiceiurilor sedentare, care pot avea consecințe serioase asupra sănătății, precum creșterea în greutate, obezitatea, boli cardiovasculare, diabetul de tip 2, stări anxioase și depresie”, precizează prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul FEFS.În acest context, disciplinele sportive pe care le pot practica participanții sunt: volei, fotbal, baschet, handbal, tenis, tenis de masă, padel, badminton, teqball, rugby tag, atletism, gimnastică, fitness, aerobic, kangoo jumps, trx, șah, stand up paddle, caiac, canoe, plimbări cu hidrobicicletele, windsurf și yoga pe apă.Proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0025 - Centrul de practică, recreere și SPORTURI NAUTICE al studenților din cadrul Universității Ovidius din Constanța - NAUTIC@ OVIDIUS WATER (NOW) are o valoare totală de 259.000 lei și este unul dintre cele șapte proiecte ale UOC, finanțate de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.