Universitatea ”Ovidius” din Constanța, prezentă la conferința internațională EAIE 2023

La Rotterdam, în Ţările de Jos, a avut loc cea de-a XXXIII-a ediţie a conferinței anuale organizate de European Association for International Education (EAIE), la care a participat și Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC).„În cadrul conferinţei, care a reunit peste 6.700 de participanți din mai mult de 100 de țări, echipa UOC a participat la o serie de întâlniri business-to-business cu reprezentanţi ai diferitelor tipuri de organizaţii, de la instituţii de învăţământ superior, la ONG-uri, agenţii de recrutare studenţi s.a., cu sediul în Europa sau în alte ţări din întreaga lume. Pe de-o parte, s-a urmărit întărirea cooperărilor deja existente, prin dezvoltarea parteneriatelor şi pe alte ramuri de educaţie şi cercetare, dar şi deschiderea unor colaborări cu noi instituţii. Nu în ultimul rând, în cele patru zile ale conferinţei, am participat la o serie de sesiuni plenare ce au avut ca tematică internaţionalizarea învăţământului superior”, precizează prof. univ. dr. Cristina Duhnea, coordonator instituţional Erasmus Plus.Participarea în cadrul conferinţei anuale EAIE a făcut parte din activităţile proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0538 - Extinderea strategiei de internaționalizare și creșterea vizibilității Universității Ovidius din Constanța prin acțiuni de promovare în plan internațional ca universitate multiculturală comprehensivă (ESPERO II), ce are o valoare totală de 306.000 lei și este unul dintre cele șapte proiecte ale UOC, finanțate de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.