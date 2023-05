Agricultură, ecologie, digitalizare. INFO economic

l România a înregistrat, anul trecut, un declin al efectivelor de porcine şi bovine, faţă de 2021, cu 7,8%, respectiv 0,7%, în timp ce numărul ovinelor şi caprinelor a consemnat o creştere de 1%, iar cel al păsărilor un plus de 1,5%, au transmis, luni, 15 mai, reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică.l Autoturismele ecologice au ajuns, în România, la o cotă de piaţă de 20,4%, la finele primelor patru luni din 2023, în timp ce înmatriculările pe acest segment au crescut cu 29,4%, faţă de intervalul similar din 2022, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile.Statistica oficială relevă faptul că autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), au depăşit cu 7,1% cota de piaţă deţinută de motoarele diesel, la patru luni.l Cea de-a XI-a ediţie a evenimentului Cluj Innovation Days va avea loc în perioada 24 - 26 mai, fiind organizat de Cluj IT Cluster sub motto-ul „Tech Nation - Building a brighter future for Romania through technology”.Potrivit organizatorilor, accelerarea transformării digitale a instituţiilor publice din administraţie şi sănătate, precum şi a companiilor de producţie din Regiunea Nord-Vest va fi facilitată de Centrul de Inovare Digitală pentru Societate - eDIH4Society.