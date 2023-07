Alarmă în industria HORECA! Afacerile, „sufocate” de fiscalitate sau… nepricepere

Vremuri grele pentru industria HORECA. După pandemie, războaie şi furtuni, se mai anunţă un „uragan”: creşterea taxelor impusă de Uniunea/Comisia Europeană ca măsură de redresare bugetară. Confruntaţi cu tot mai multe şi mai grele probleme, mulţi patroni renunţă la afaceri, astfel că numeroase hoteluri, pensiuni şi restaurante sunt scoase la vânzare. Dar cine se mai încumetă să investească?Afacerile în domeniul turismului implică un grad mare de risc la mal de mare. Sezonul estival se întinde, practic, într-un an bun, pe maximum două luni de zile, preţurile sunt la un nivel ridicat, aşa că nu-i de mirare că mulţi turişti aleg sejururi în ţări apropiate, precum Grecia, Turcia sau Bulgaria. Dacă mai vin şi-o pandemie, un război sau avertizările meteo care bagă spaima-n lume, să te tot ţii de afaceri!„Bomboana pe colivă” ar urma să o pună guvernanţii, creşterea taxelor în industria HORECA fiind o ameninţare iminentă. Astfel, nu-i de mirare că o serie de unităţi au fost scoase la vânzare de proprietarii lor. Unii se reorientează spre alte domenii, alţii pur şi simplu au „obosit” să alerge după turişti, furnizori, să facă faţă la controale şi preferă să-şi asigure bătrâneţile şi familiile.5,6 milioane de euro pentru Complexul BulevardUnul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Constanţa care au fost scoase la vânzare este Bulevard. Unitate de patru stele, regim de înălţime S+P+3E, amplasat la intrarea în staţiunea Mamaia, Complexul Bulevard dispune de două hoteluri, după cum urmează: şase apartamente, 14 garsoniere, 67 camere duble, cinci birouri, cinci săli de conferinţă, restaurant cu 120 de locuri, piscină, centru spa etc. Parcarea are o capacitate de 60 de locuri, iar terenul (proprietate) are o suprafaţă totală de 3.400 mp. Preţul este unul pe măsură: 5,6 milioane de euro. Se acceptă şi plata în rate cu avans de minim 60% plus diferenţa în termen de doi ani.În Mamaia Nord, se vinde Hotelul Dedal, unitate tot de patru stele, P+5E+Et.Tehnic. Hotelul dispune de 54 camere, restaurant cu o capacitate de 120 de locuri, piscină, lift, terasă superioară şi terasă exterioară la parter. Hotelul funcţionează în circuitul turistic începând cu anul 2021 şi este considerat o oportunitate de investiţie pe termen lung. Preţul este de 3,65 milioane de euro şi se acceptă plata eşalonată.Mergând spre sudul litoralului, la vânzare este scos Hotelul Navona (patru stele), din centrul staţiunii Saturn. Include 18 camere triple, parcare, loc de joacă pentru copii, iar preţul solicitat este de 1,39 milioane de euro.Investiţii haotice, fără studii de piaţăSite-urile specializate pe imobiliare sunt pline de anunţuri de vânzare de hoteluri, atât pe litoral, cât şi în zona de munte. Motivele diferă de la caz la caz.„O parte dintre hoteluri sunt scoase la vânzare pentru că proprietarii lor vor să treacă la «next level», adică au creat o afacere, au dezvoltat-o şi acum vor să o valorifice, pentru a investi apoi în altceva, fie tot în turism, fie în alt domeniu. Sunt însă şi situaţii, deloc puţine, în care proprietarii au investit fără a face mai întâi studii de piaţă, fără a avea cunoştinţe în domeniu. HORECA nu este o industrie uşoară, aşa cum ar părea la prima vedere. Sunt situaţii în care români care au muncit în străinătate, au strâns câteva sute de mii de euro şi au venit acasă să ridice hoteluri sau pensiuni, afacerile n-au mers şi se întreabă de ce. Păi, nu te pricepi!Un alt motiv pentru care multe active sunt scoase la vânzare este cel legat de fiscalitate. Au fost acordate nişte facilităţi, dar creşterea anunţată a taxelor în industria HORECA nu va aduce nimic bun. O povară pe care mulţi nu cred că o vor putea duce. Şi atunci, preferă să vândă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Emil E., specialist imobiliar.Avertismentul HORAHORA, Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România, avertizează că posibila creştere a TVA de la 9% la 19% poate duce la o explozie a preţurilor şi la un declin semnificativ al afacerilor din domeniu. Industria mai susţine că o cotă redusă de TVA în sector se aplică şi în alte state membre UE şi că majorarea TVA nu va duce la eliminarea evaziunii fiscale din sector.