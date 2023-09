ARSVOM: Marinarii salvatori, exerciţiu pentru utilizarea echipamentelor de intervenție în caz de poluare marină cu hibrocarburi

Un eveniment de importanţă majoră pentru activitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), în situațiile de răspuns şi cooperare în caz de poluare maritimă cu hibrocarburi - Exerciţiu pentru utilizarea echipamentelor de intervenție în caz de poluare marină cu hibrocarburi la Marea Neagră, echipamente puse la dispoziție de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) - s-a desfășurat, în două etape, timp de două zile, implicând atât pregătire teoretică, cât și instruire practică, pe mare.Cursul s-a desfășurat sub coordonarea instructorilor desemnați din partea Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA), a reprezentanților Autorității Navale Române (ANR), respectiv reprezentanți ai Centrului Maritim de Coordonare (MRCC).Partea teoretică a fost sub forma unui curs de prezentare și explicare a specificațiilor tehnice a echipamentelor, necesare pentru intervenție în caz de poluare marină cu hidrocarburi.Cei patru instructori reprezentanți ai Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă (EMSA) - serviciul de asistență EAS din Varna (Black Sea Equipment Assistance Stockpile) au participat cu trei echipamente de intervenție la depoluarea marină și anume NOFI Current Buster 4 - un sistem combinat de recuperare hidrocarburi, LSB 100 H - o barjă de stocare gonflabilă și RO-trawl 1500 DESMI - un sistem de recuperare hidrocarburi.Ulterior, angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au participat la un stagiu de instruire practică pe mare.Forțele implicate din partea ARSVOM au fost navele R/M HERCULES și R/M BRIZO, nava SAR PHOENIX, precum și angajați din cadrul Grup Scafandri.„Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea instructorilor desemnați din partea EMSA și reprezentanților ANR - MRCC, prezenți la bordul remorcherului Hercules pe toată durata desfășurării exercițiului practic.Pentru eficientizarea unei intervenţii în caz de poluare cu hidrocarburi pe mare, aceste exerciţii practice au avut drept scop corelarea echipamentelor de intervenţie cu modul de aplicare a personalului navigant şi familiarizarea acestora cu procedura de intervenţie și cu modul corect de participare la operaţiuni de depoluare”, se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii ARSVOM.