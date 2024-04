„Aurul mov” al Constanţei! Culturile de lavandă câştigă tot mai mult teren

„Nu se fac averi din culturile de lavandă, însă avem încasări. Lavanda uscată o vindem către diverşi producători, de cosmetice, ceaiuri, detergenţi etc., în timp ce vizitatorii noştri optează în principal pentru punguţe aromatizate pentru camere, decoraţiuni diverse, buchete pentru nunţi sau alte evenimente.



Sunt domenii mai mari unde proprietarii solicită taxă de acces, deci şi de acolo pot veni bani. Noi am montat băncuţe, am adus un motoscuter şi o dubiţă vopsite în culori vii, alături de care se fotografiază copiii şi părinţii lor, dar nu cerem bani pentru aceasta”, ne mai spune tânăra antreprenoare.



Nu acestea sunt însă singurele modalităţi de monetizare a întregului efort. Furnizorii de uleiuri esenţiale sau apă florala, produse extrem de utile în industria farmaceutică sau în cosmetică, primesc bani buni, ajungând până la ordinul sutelor de euro pe litru, dar nici cei care optează strict pentru valorificarea florilor nu ies în pierdere, preţul vrac al florii de lavandă fiind de aproximativ 50 de lei pe kilogram.



Recoltare matinală



Lavanda se recoltează în momente diferite, în funcţie de felul în care va fi valorificată. Cel mai potrivit moment pentru recoltare este atunci când o treime din spicul florii se desface şi înfloreşte. Se recomandă ca recoltarea lavandei să se realizeze dimineaţa, înainte ca temperatura să crească prea mult. Lavanda se depozitează într-un loc umbros, bine aerisit, pentru a preveni apariţia mucegaiului.





Este cât se poate de „la modă” să îţi faci fotografii în câmpul cu lavandă. Facebook-ul este plin de asemenea imagini, iar în Constanţa, semn că judeţul nostru nu se lasă mai prejos, au apărut, de la nord la sud, tot mai multe astfel de culturi. Este o afacere care, încet-încet, dă roade, mai ales atunci când asculţi sfatul specialistului.Aurul, preţiosul metal râvnit de când lumea, este bine cunoscut. Există însă şi „aur verde” (pădurile), „aur negru” (petrol) şi, mai nou, „aur mov”. Pentru că aşa a devenit lavanda, o plantă aromatică, veselă şi cu o profitabilitate extraordinară. Dar, până să ajungi să culegi roadele investiţiei şi să nu plângi după bani, sunt de urmat o serie de paşi.„Am primit moştenire o suprafaţă de teren extravilan destul de mică, aproximativ 2.500 metri pătraţi, avantajul fiind însă că are deschidere la şosea. Ne-am tot gândit ce să facem cu acel teren, să-l dăm în arendă celui care are terenurile din împrejurimi, pentru alte culturi, sau să-l folosim noi.Am decis să înfiinţăm un domeniu al lavandei şi, înainte de a porni efectiv la drum, am apelat la un specialist, cu atât mai mult cu cât noi nu aveam nicio tangenţă cu agricultura”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dorina N., mic antreprenor.„A meritat tot efortul”Iar sfaturile primite i-au fost de mare ajutor, încet-încet afacerea devenind profitabilă.„Agricultura nu se face după ureche, nici lavanda nefăcând excepţie de la această regulă. Terenul trebuie ales cu grijă, iar în cazul nostru, pot spune că am avut noroc, testele efectuate indicând un efect potrivit florii de lavandă. Din soiurile existente, am ales Vera, uleiul său esenţial fiind de calitate superioară, iar decorul desprins parcă din poveşti.Nedispunând de bugete consistente, la înfiinţare, am preferat munca fizică, brută, toţi membrii familiei implicându-se în plantarea manuală. Ulterior, am cumpărat câteva mici utilaje. Ne-am fi dorit să le închiriem, dar, fiind doar noi cu astfel de investiţie în zonă, nu am găsit o variantă optimă de costuri. Una peste alta, a meritat tot efortul”, explică interlocutoarea noastră.Dar, cum nicio muncă nu trebuie să rămână răsplătită, se naşte, firesc, întrebarea: ies bani dintr-o astfel de afacere?