Pariul cu agricultura! Bani mai mulţi pentru crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa

De ar fi alegeri în fiecare an, ce bine ar fi! Cel puţin aşa gândesc agricultorii constănţeni. După cultivatorii de tomate sau apicultori, este rândul crescătorilor de porci să beneficieze de ajutoare de stat în cuantum mărit.Veşti bune pentru fermierii constănţeni. Guvernul a aprobat, joi, 4 aprilie, programul de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2024, sprijinul acordat fiind de 2.000 de lei pe scroafă pe an, în creştere cu 800 de lei faţă de 2023. Actul normativ are în vedere susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, în vederea creşterii numărului de animale de reproducţie deţinute şi sporirea numărului de produşi valorificaţi de la acestea.„Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de un milion de lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii pe anul 2024. Facem precizarea că valoarea sprijinului a crescut faţă de anul 2023, de la 1.200 lei/scroafă/an, la 2.000 lei/scroafă/an”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Cuantumul total al schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciţii financiare precedente.Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi crescătorii de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, respectiv: producătorii agricoli PFA, II şi IF, producătorii agricoli societăţi agricole şi producătorii agricoli persoane juridice.„Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum patru produşi/an/scroafă, la o greutate de minimum opt kg/cap; să identifice şi să înregistreze produşii, potrivit normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022 etc.”, menţionează sursa citată.Agricultorii dobrogeni pot depune cererile de înscriere în program la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Constanţa, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, până la data de 30 iunie 2024, inclusiv, iar cererile de plată şi documentele justificative se depun până cel târziu la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.