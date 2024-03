Agricultura nu se face după ureche! Lucrările de primăvară, esenţiale pentru o livadă de vis

A venit primăvara - şi-a intrat deja în drepturi! -, însă în acest anotimp, grijile gospodarilor care, fie la reşedinţa din oraş, fie la casa de la ţară, au şi livadă sunt tot mai mari. Această perioadă este una extrem de importantă, lucrările efectuate acum influenţând în bună măsură, împreună cu mama-natură, recolta ulterioară.Ce poate fi mai frumos ca, vara, toamna, să stai frumos la umbra pomilor din livadă, să asculţi tolănit pe şezlong trilul păsărelelor, dimineaţa, la aer curat, mângâiat de razele binecuvântate ale soarelui, savurând un fruct proaspăt cules. O experienţă încântătoare, însă, pentru ca visul să devină realitate, este mult, foarte mult de muncă.Protecţie împotriva rozătoarelorFie că puneţi personal mâna pe ustensile şi treceţi la treabă, fie că tocmiţi muncitori, iar serviciile acestora nu-s deloc ieftine, indiferent de varianta aleasă, lucrările de primăvară sunt esenţiale şi trebuie efectuate.„În primul rând, plantaţiile trebuie protejate împotriva rozătoarelor, care, scăpate de sub control, pot provoca pagube însemnate. Vorbim apoi despre controlul viabilităţii mugurilor: se recoltează 15-20 ramuri pe fiecare soi, se etichetează, se pun în recipient cu apă, se păstrează la temperatura camerei timp de trei-patru zile, timp în care mugurii neafectaţi vor porni în vegetaţie.Însă cele mai importante lucrări recomandate după determinarea viabilităţii mugurilor sunt tăierile de fructificare. Aici, trebuie să se ţină cont de cerinţele speciei şi de soiul din plantaţie. Nu în ultimul rând, este necesară îndepărtarea lăstarilor anticipaţi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian P., agricultor, proprietar de livadă.Stropirea pomilor poate genera, la rându-i, o livadă sănătoasă şi roditoare. Bolile şi dăunătorii reduc adeseori cantitatea recoltei, îi pot scădea calitatea, de aceea, este bine să se ia din timp măsuri de prevenţie împotriva agenţilor patogeni.Pachet complet de informaţiiPentru a nu face însă lucrările „după ureche”, sfatul cel mai indicat este acela de a apela la recomandările specialiştilor de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Constanţa.„Scopul staţiunii de cercetare este acela de a veni în atât în sprijinul fermierilor, cât şi al simplilor cetăţeni care doresc să aibă o livadă mai mică sau mai mare, pentru asta am fost înfiinţaţi”, spune tranşant directorul SCDP Constanţa, Ion Caplan.Şi, având în vedere schimbările climatice teribile din ultimii ani, marcaţi de încălzirea globală, simpla recomandare se transformă chiar într-o chestiune obligatorie. Asta dacă vreţi să vă protejaţi investiţia!„De câţiva ani, vremea ne-a dat peste cap, sunt mari probleme cu piersicul şi caisul. Trebuie să ne adaptăm, că creăm soiuri care înfloresc mai târziu. Pomii sunt deja înmuguriţi, dacă apucă să se formeze fructul, iar temperaturile vor scădea apoi brusc, trecând pe valori negative, nu mai rămâne nimic. Jale! Floarea rezistă până la -3 grade Celsius, fructul până la -1 grad Celsius. Dacă un fermier cumpără un soi care îngheaţă în fiecare an, e pe pierdere, dă faliment!Trebuie să facem ceva nu numai pentru fermieri, ci şi pentru oamenii simpli, care vor nu musai o livadă, ci doar câţiva pomi în curte. Şi pe ei îi consiliem, astfel încât să câştige. Când cumpără de la noi material răsăditor (n.r. - preţul unui pom este de 20 de lei), le dăm instrucţiuni complete despre plantare, tratare, avantaje, dezavantaje, oamenii primesc toate informaţiile necesare pentru o dezvoltare armonioasă a unui pom. Mai mult decât atât, înainte de achiziţie sau de implicarea în diverse proiecte naţionale ori europene, cercetătorii noştri îi pot consilia. Vin oameni care au văzut la Baia Mare, la Craiova sau la Suceava nu ştiu ce soi de pom şi l-ar vrea în livada de la Constanţa. Unii se pot planta, alţii nu, iar atunci trebuie să-l faci pe om să priceapă că nu totul e posibil. Agricultura nu se face după ureche”, a explicat directorul staţiunii constănţene.Lecţie de tăieri, pe 14 martieO vorbă din bătrâni spune că „teoria ca teoria, dar practica ne omoară”. Ei bine, specialiştii staţiunii nu numai că s-au gândit la acest lucru, la exemplificare, dar propun şi soluţii concrete.„În fiecare an, la început de primăvară, organizăm o lecţie de tăieri, la care invităm fermieri din Constanţa, Tulcea, Brăila, în general din judeţele limitrofe, pe care îi învăţăm să taie, să formeze un pom de când este mic. Anul acesta, sesiunea de tăieri va avea loc în data de 14 martie. Vom merge mai întâi la lucru în câmp, apoi va vor urma o serie de dezbateri - întrebări şi răspunsuri - la sala de conferinţe. Ţin să subliniez faptul că organizăm acest eveniment doar din fonduri proprii, din sponsorizări! De asemenea, pentru la vară, avem programată Ziua Porţilor Deschise. La ediţia din 2023, am amenajat o expoziţie de fructe, cu peste 100 de soiuri de piersici şi caişi în boluri, pe mese. O frumuseţe admirată de peste 150 de persoane!”, a mai spus Ion Caplan.