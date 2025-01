Banking, industrie, finanţe. INFO economic

l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi, 23 ianuarie, la 5,96% pe an, de la 5,94% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,02% pe an, de la 6,01% pe an în şedinţa anterioară, iar ROBOR la 12 luni a ajuns joi la nivelul de 6,12%, de la 6,11% pe an miercuri.l Cifra de afaceri din industrie, pe total piaţa internă şi piaţa externă, a crescut în termeni nominali cu 5,3%, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, informează Institutul Naţional de Statistică.Pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în sectoarele: industria bunurilor de capital (+10,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+7,3%), industria bunurilor de uz curent (+3,8%) şi industria bunurilor intermediare (+2,8%).l Ministerul Finanţelor a împrumutat joi, 23 ianuarie, 1,307 miliarde lei de la bănci, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.Astfel, ministerul a atras 1,307 miliarde lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu o maturitate reziduală la 12 luni, la un randament mediu de 7,03% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 800 de milioane lei, iar băncile au subscris 1,772 miliarde lei.