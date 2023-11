Banking, infrastructură feroviară, imobiliare. INFO economic

l România are un grad relativ ridicat de concentrare în cazul depozitelor bancare, în sensul că 1% dintre deponenţii persoane fizice deţin 25% din volumul depozitelor acoperite, a declarat directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, Petre Tulin. Gradul de acoperire a depozitelor este unul ridicat, 99,5% dintre persoanele fizice având depozite sub plafonul de 100.000 de euro. În cazul persoanelor juridice, nivelul este de 96,3%.l Primul tren electric inter-regional din setul de 37 produse de Alstom şi primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani a finalizat testele statice la fabrica din Katowice din Polonia şi a fost pregătit pentru livrarea în ţară în cursul săptămânii viitoare. De altfel, este şi primul tren cumpărat după trecerea a 40 de ani de la achiziţia de către România a ultimului tren electric. Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Ştefan Roşeanu, a precizat că, în aceste zile, se finalizează şi colantarea exterioară, pentru a putea începe pregătirea finală în vederea expedierii din fabrică.l Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol, a afirmat Adrian Cucu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Potrivit acestuia, comerţul în general este considerat că are un risc mediu. El a declarat că evaziunea fiscală este un factor care generează bani murdari, dar şi corupţia.