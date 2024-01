Banking, infrastructură rutieră, finanţe. INFO economic

l Doar şase din 10 bănci au deja o structură organizaţională dedicată schimbărilor climatice şi încă 5% intenţionează să o dezvolte în următorul an, se arată în „Sondajul privind schimbările climatice: analiza tendinţelor şi pregătirii instituţiilor financiare, 2023”, realizat de Banca Naţională a României. În cazul instituţiilor financiare nebancare, gradul de pregătire este şi mai redus, cu doar 18% dintre respondenţi care confirmă că au o structură organizaţională dedicată schimbărilor climatice şi 32% care intenţionează să dezvolte o asemenea structură în următorul an.l Compania elenă Aktor, constructorul care lucrează pe lotul 3 al autostrăzii A0 Sud, s-a angajat ca, la sfârşitul acestei veri, să termine acest tronson, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu. El a estimat că, la sfârşitul lunii februarie - început de martie, se va circula până la DN4. Stadiile fizice ale lucrărilor pe cele trei loturi ale sectorului sudic al A0 (51,19 km) erau la începutul lunii ianuarie 2024 următoarele: lotul 1 (Glina - Vidra): 82,93%, lotul 2 (Vidra - Bragadiru): 99,30%, iar lotul 3 (Bragadiru - Joiţa): 56,60%. Valoarea totală a contractelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile este de 2,435 miliarde lei, fără TVA.l Execuţia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a încheiat cu un deficit de 89,90 miliarde de lei, respectiv 5,68% din PIB, în scădere de la 5,76% cât a reprezentat soldul negativ al anului 2022, informează Ministerul Finanţelor. Veniturile totale au însumat 521,45 miliarde de lei anul trecut, în creştere cu 13,3% de la an la an, pe fondul încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii şi venit şi contribuţii de asigurări. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 611,35 miliarde de lei au crescut în termeni nominali cu 13% comparativ cu anul precedent, menţinându-şi ponderea la nivelul de 38,6% din PIB.