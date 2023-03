CEC Bank continuă finanţarea antreprenorilor români prin IMM Invest Plus 2023

CEC Bank continuă finanţarea antreprenorilor români prin programele guvernamentale IMM Invest Plus şi în anul 2023, acordând credite antreprenorilor locali cu dobânzi şi comisioane subvenţionate.„Continuăm să fim alături de antreprenori şi în anul 2023, oferindu-le acestora posibilitatea finanţării în condiţiile avantajoase ale Programului IMM Invest Plus. Antreprenorii pot accesa finanţare atât pentru proiectele de investiţii, cât şi pentru acoperirea necesarului de capital de lucru pentru consolidarea şi extinderea afacerilor acestora, adaptarea la cerinţele actuale de climă şi digitalizare, menţinerea şi crearea de locuri de muncă”, a declarat Ramona Ivan, director Relaţii cu Instituţii Naţionale şi Internaţionale în cadrul CEC Bank.De la începutul Programului, din 2020, CEC Bank a acordat finanţări de circa cinci miliarde de lei. Programul îşi propune sprijinirea antreprenorilor în obţinerea finanţărilor necesare pentru depăşirea dificultăţilor economice actuale, amplificate în ultima perioadă de invazia Rusiei asupra Ucrainei.Prin schema de ajutor de stat, pot fi accesate credite de investiţii şi/sau credite pentru capital de lucru, garantate până la 90% cu garanţii de stat, emise de Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Fondul de Garantare a Creditului Rural şi Fondul Român de Contragarantare.Valoarea maximă a creditelor în cadrul Programului IMM Invest Plus este de până la 10 milioane lei pentru investiţii şi de până la 5 milioane lei pentru capital de lucru, cu o durată maximă de finanţare de până la 72 luni în cazul creditelor de investiţii, respectiv 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.