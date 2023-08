Constanţa, pe lista judeţelor unde există un mare interes pentru scutere electrice

Interesul românilor pentru scutere electrice a urcat în ultimul an cu 173% faţă de anul precedent, pe fondul creşterii inflaţiei şi costului carburanţilor tradiţionali, arată un studiu intern realizat, în perioada iulie - august 2023, de compania ATVRom.„Începând cu luna ianuarie, interesul pentru scutere electrice a cunoscut o creştere fără precedent, de 173%, subliniind schimbările înregistrate în peisajul preferinţelor de mobilitate urbană.Sintagma «scutere electrice» plus alte cuvinte cheie înrudite au generat peste 170.000 de căutări pe Google în ultimul an, cu o medie lunară de 5.400 de căutări. În acelaşi interval, «scooter electric» a înregistrat, în medie, 27.000 de căutări pe lună. Dintre cele 170.000 de căutări efectuate, aproape 160.000 au fost făcute de pe dispozitive mobile.Creşterea numărului de căutări online este incontestabil legată de îngrijorările din ce în ce mai mari legate de mediu, de poluarea din marile oraşe, dar totodată şi de costurile mari cu carburantul tradiţional”, precizează sursa citată.De asemenea, sintagma „mobilitate urbană” are o creştere de peste 900% comparativ cu aceeaşi perioadă de anul trecut. Studiul mai arată că utilizatorii care manifestă cel mai mare interes pentru căutarea de scutere electrice provin din judeţele Prahova, Constanţa, Timiş şi din municipiul Bucureşti.