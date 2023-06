Cristin Popa: „Tehnologia 5G va aduce oportunităţi pentru implementarea conceptelor de Smart city, Smart village”

Peste 730.000 de utilizatori din România au posibilitatea, în prezent, de a avea conexiune 5G, a declarat, marţi, 20 iunie, într-o conferinţă de specialitate, Cristin Popa, director executiv Monitorizare şi Control în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).„Transformarea digitală este şansa României de a recupera anumite decalaje. Tehnologia 5G va aduce oportunităţi pentru implementarea conceptelor de Smart city, Smart village şi vreau să reamintesc faptul că ANCOM, în urmă cu un an, a conceput un ghid, care este public, pentru autorităţile locale. Un ghid care pune în pagină elementele principale pe care trebuie să le aibă în vedere autorităţile locale în momentul în care vor să dezvolte un astfel de proiect. Din punct de vedere tehnic, trebuie să aibă nişte condiţii de legalitate, iar noi acolo am încercat să le punem într-un ghid, astfel încât oricine are nevoie să se poată ghida, să nu fie probleme ulterior după implementarea proiectelor, în primul rând cu interferenţele care apar în momentul în care nu sunt echipamentele conforme.În momentul de faţă, în România avem peste 1.200 de staţii de bază cu tehnologia 5G, în 15 municipii, 11 oraşe şi 24 de comune. După calculele noastre, sunt peste 730.000 de utilizatori care au posibilitatea de a avea conexiune 5G”, a declarat Cristin Popa.