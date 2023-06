Casa inteligentă îţi face viaţa mai confortabilă, dar îţi şi goleşte în prima fază conturile

Tehnologie smart, sisteme revoluţionare, noi concepte care ne pot face casele mai frumoase şi viaţa mai uşoară. Soluţiile inteligente prind tot mai mult la Constanţa, semn că oamenii sunt receptivi la noutate, dar au şi câte ceva prin buzunare. Trebuie să o recunoaştem: de la vis la realitate, pentru ca proiectul să prindă contur, este nevoie de bani destul de mulţi!Casa inteligentă. Un concept adaptat coordonatelor lumii contemporane, în care populaţia urmăreşte să-şi reducă din cheltuieli, ba chiar să şi producă energie, să economisească timp, să investească în siguranţă şi în produse prietenoase cu mediul înconjurător.„Casa inteligentă presupune un sistem format din mai multe dispozitive conectate la internet, pe care proprietarul le poate accesa de la distanţă prin intermediul aplicaţiilor instalate pe telefonul mobil (Android, Iphone) sau tabletă. Ca în orice afacere, sunt avantaje şi dezavantaje, pe care este bine să le puneţi în balanţă înainte de a porni pe acest drum”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Petre, reprezentat al unei companii specializate în tehnologie inteligentă, prezent la salonul Smart Energy de la Constanţa.Totul programat dintr-un singur smartphoneMarele plus pe care îl aduce cu sine conceptul de casă inteligentă este la capitolul confort. Un exemplu banal: îţi programezi centrala de pe telefonul mobil, de la serviciu, iar până ajungi acasă, locuinţa este gata încălzită.„Sistemele integrate pot fi setate să funcţioneze doar cât este nevoie, fiind un mare câştig în ceea ce priveşte eficienţa energetică. Ele pot fi controlate de la distanţă, iar un alt mare avantaj este acela că pot fi gestionate de pe un singur gadget. Se face şi o bună economie de timp şi se reduc totodată grijile legate de siguranţă şi securitatea casei, care devine astfel personalizată după educaţia şi bugetul proprietarului”, adaugă Aurelian Dedu, membru al departamentului vânzări al unei firme de profil.Şi, pentru că tot a adus în discuţie interlocutorul nostru noţiunea de buget, trebuie să ştiţi că aceste echipamente nu sunt, momentan, accesibile chiar oricui. Metamorfoza unei locuinţe tradiţionale către smart home presupune un efort financiar consistent, ai nevoie de mii de euro, poate chiar zeci de mii, pentru a automatiza tot sistemul electronic şi electrocasnic şi instala panouri ori baterii solare.Investiţii accesibile şi uşor de amortizatŞi, cum orice proiect trebuie început de undeva, puteţi demara investiţia în sistemul de iluminat inteligent.„Beneficiile iluminatului inteligent sunt multiple: un confort sporit, costuri mai mici la facturile de energia electrică şi includerea în categoria selectă a celor responsabili, care manifestă grijă sporită pentru mediul înconjurător. Becurile folosite au un consum redus, aşa că investiţia se va amortiza destul de repede. luminatul inteligent are o contribuţie majoră la siguranţa locuinţei, în special atunci când proprietarii sunt plecaţi în vacanţă. Şi asta pentru că aprinderea becurilor poate fi programată, să spunem, pe perioada nopţii, element descurajant pentru hoţi”, ne explică interlocutorul nostru.Recomandabilă (şi mai accesibilă ca preţ) este şi folosirea termostatelor moderne, integrate cu funcţie Wi-Fi, care permit monitorizarea, controlul şi programarea temperaturii din casa inteligentă. Sistemele de termoficare automate, ca de exemplu centrala termică, ori aparatul de aer condiţionat pot fi şi ele controlate de la distanţă pentru reglarea temperaturii.Bateria solară şi-un garaj ca-n Star TrekMult mai consistent (de la 5.000 de euro) va fi însă efortul financiar pentru a trece la nivelul următor şi a investi, de exemplu, într-o baterie solară, un accesoriu indispensabil pentru crearea independenţei faţă de reţeaua electrică centrală.„Scopul principal al unei baterii fotovoltaice este acumularea energiei electrice primite. Utilizând o baterie panou solar, sistemul se poate optimiza şi se exclude totodată dependenţa de condiţiile meteorologice”, a precizat Sorin Goga, specialist tehnic.Nu în ultimul rând, cei care locuiesc la case pot opta pentru panouri fotovoltaice montate în loc de acoperiş pentru garajul maşinilor. Sistemul Fotonia, incluzând invertorul Solax, matebox, un modul de încărcare BMS şi o staţie de încărcare generează suficient curent pentru a încărca bateria maşinii electrice, pe care o puteţi proteja cu o structură carport solar, investiţia totală fiind de aproximativ 7.500 de euro fără TVA.