Iată cum te pot ajuta cursurile IT să scapi de o probă scrisă la Bac

Bacalaureatul este o probă de foc care mai este cunoscută și sub denumirea de ”Examenul Maturității”. Eliberează-te de presiunea acestuia în timp ce muncești la fondarea carierei mult dorite în domeniul IT.Petru Trîmbițaș a pus bazele unui program de învățare unic pe piața din România, care să te ajute să ocupi primele locuri la Olimpiada de Informatică sau la concursurile interne și internaționale de informatică. Obținerea unei note maxime la o astfel de competiție poate fi ”pașaportul” tău către o destinație dublă: proba de informatică de la Bacalaureat și o carieră ca programator.Mentoratul fondat de tânărul clujean este diferit de clasicele cursuri IT de pe piața din România. Programul de învățare a fost gândit pe baza modelului observat de Petru Trîmbițaș în timpul colaborării sale cu companiile Facebook și Google, din Statele Unite ale Americii.Comparativ cu clasicele cursuri IT, mentoratul se bazează pe comunicarea bilaterală între mentori și persoanele din program. Astfel, vei avea alături nu un profesor, ci un prieten cu care vei putea să dezbați subiectele de interes din domeniul IT și care să te ajute să înțelegi noțiunile teoretice, astfel încât să ajungi să scrii cod curat și corect încă de la prima logare pe platformă.Mentorii te vor ajuta să îți stabilești clar obiectivul, astfel încât să lucrezi focusat pentru atingerea lui. Dacă obiectivul tău este ocuparea primului loc la Olimpiada de Informatică, mentorii te vor ajuta să înțelegi modul de abordare și de rezolvare a problemelor propuse spre rezolvare în cadrul unor astfel de competiții. Astfel, vei avea certitudinea că eforturile tale vor fi recunoscute și vei ajunge să obții nota maximă, care să reflecte munca depusă.Potrivit reglementărilor în vigoare, elevii care au luat premii la olimpiadele și la concursurile interne și internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot solicita echivalarea probelor scrise de la Bacalaureat, iar ei vor primi nota 10 pentru proba respectivă. În consecință, dacă obiectivul tău va fi acesta, mentorii te vor ajuta să ți-l atingi.Spre deosebire de alte cursuri IT de pe piață, succesul mentoratului este susținut și de modulul de dezvoltare personală integrat în cadrul acestuia. În consecință, pe parcursul mentoratului vei beneficia și de ghidare din partea coachilor cu experiență vastă în domeniu. Aceștia te vor ajuta să îți dezvolți strategii de gestionare a emoțiilor și gândurilor negative, astfel încât să te poți concentra pe ceea ce este cu adevărat important pentru tine: îndeplinirea obiectivului stabilit!Totodată, coachii te vor ajuta să îți dezvolți strategii de automotivare și să depășești momentele în care te simți descurajat și să treci mai ușor peste frica de eșec. Pe de altă parte, aceștia te vor face să conștientizezi importanța unui stil de viață sănătos și echilibrat, a unei igiene a somnului sănătoase și modul în care acestea îți pot influența capacitatea de concentrare și gândirea analitică.Obiectivul clasicelor cursuri IT este de a participa la ore și a termina programul, în timp ce în cadrul mentoratului vei învăța să scrii cod curat și corect și vei fi susținut să-ți depășești limitele. Mentorii și coachii îți vor rămâne alături și după finalizarea problemelor de pe platformă. Mentorii te vor ajuta să îți scrii propria aplicație și să-ți dezvolți propriul portofoliu de proiecte, pe care să le poți folosi în viitor pentru obținerea unui job sau a unui internship ca programator. Aceștia te vor ajuta să îți rafinezi abilitățile soft skills și tehnice, care să te ajute să depășești cu brio etapa de interviu.Programează chiar acum o ședință cu mentorii și convinge-te de diferențele dintre mentorat și clasicele cursuri IT. Înscrie-te și asigură-te că scapi de stresul participării la proba scrisă de Informatică, din cadrul examenului de Bacalaureat.