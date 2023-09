Cu „tunurile” pe multinaţionale şi evazionişti. „Important e să existe dorinţă!”

România este într-o prăpastie financiară, cheltuie mai mult decât încasează, iar deficitul bugetar a atins cote alarmante. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns în acest punct îl reprezintă lipsa disciplinei fiscale, iar pentru remedierea acestui aspect, guvernanţii se pregătesc să ia o serie de măsuri.De ani de zile, ziarişti, analişti economici, specialişti în materie atrag atenţia că marile companii, în special multinaţionalele, îşi externalizează profitul, direcţionând sume modice către bugetul general. Aveau cifre de afaceri uriaşe, însă, prin diverse „inginerii” financiare - chiar la vedere, deloc inteligente -, nivelul taxelor achitate către statul român era extrem de scăzut. Nu puţine au fost cazurile în care IMM-uri româneşti virau în conturile statului sume mult mai mari decât cele ale unor giganţi internaţionali!Nimeni nu a deranjat acest mecanism care produce bani mulţi şi îmbogăţeşte grupuri de firme de peste două decenii. Scadalurile cu şpăgi de zeci de milioane de euro au ţinut prima pagină a ziarelor şi… Şi nus-a întâmplat nimic!Toamna aceasta însă, când Uniunea/Comisia Europeană îi presează pe guvernanţii de la Bucureşti să intervină urgent pentru reducerea deficitului bugetar, se pregăteşte un pachet de măsuri care vizează, printre altele, şi disciplina financiară.Accent pe investiţiiConform proiectului publicat de Ministerul Finanţelor, începând de anul viitor, se va introduce un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro şi care determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri. O măsură salutară, iar companiile au o singură cale prin care ar putea evita acest impozit: să facă investiţii!„Modelul gândit este ca să protejăm investiţiile, respectiv din cifra de afaceri, se scad investiţiile pe care le realizează compania. Dacă o companie doreşte ca să scape de acest 1% din cifra de afaceri, trebuie să realizeze investiţii care depăşesc nivelul de 1% din cifra de afaceri.A fost nevoie de acest impozit minim, pentru că exista o clară necorelare între nivelul cifrei de afaceri şi profitul net pe care îl obţineau mai ales corporaţiile transnaţionale. Sunt cifre de afaceri de ordinul zecilor de miliarde de lei, iar profitul net obţinut este de ordinul câtorva sute de milioane de lei. Sunt situaţii şi mai nedrepte, în care o cifră de afaceri de zeci de miliarde de lei are o pierdere de ordinul sutelor de milioane de lei. Discutăm de echitate între contribuabili. Unul plăteşte, altul nu, astfel că acest procent de 1% din cifra de afaceri are şi rolul acesta de disciplină fiscală”, a explicat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.Opulenţă şi sfidareNu numai marile companii vor intra în vizorul instituţiilor de control, ci şi cei care îşi etalează averile - vile, maşini de lux etc. - pe care nu le pot justifica prin fişa fiscală. Astfel, începând cu 1 iulie 2024, veniturile realizate de persoanele fizice a căror provenienţă nu poate fi dovedită urmează să fie impozitate cu 70%. E mult, e puţin, care vor fi pârghiile pentru ca statul să-şi încaseze banii?„Sunt state, ce-i drept, care nu fac parte din Uniunea Europeană, unde impozitul în asemenea situaţii merge până la 90%. Să luăm doar exemplul maneliştilor, al lăutarilor, dar sunt mult mai multe alte categorii care nu-şi declară veniturile. Au în schimb vile, bolizi de lux, se laudă cu un nivel de trai înalt, opulenţă. În realitate, sfidare!Statul poate interveni, dacă doreşte. O simplă interogare la ANAF şi vezi fişa fiscală. Ce nu poţi justifica se impozitează suplimentar, după evaluare. Nu poţi plăti, bunul respectiv se confiscă, se vinde la licitaţie publică, iar suma respectivă se virează la buget. Se poate face curăţenie, important e să se şi dorească”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuţ N., contributor constănţean.Mai mult, până la data intrării în vigoare a noilor prevederi, statul român le oferă posibilitatea celor ce se ştiu cu musca pe căciulă să-şi declare veniturile şi să-şi plătească obligaţiile fiscale aferente acestora, evitând riscul încadrării acestora în categoria de risc fiscal şi a declanşării unor verificări a situaţiei fiscale personale, cu consecinţa impunerii cu noua cotă de impozitare şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente.Amenzi usturătoareÎn acelaşi spirit, cuantumul amenzilor a fost mărit în zona activităţilor economice ilicite, iar faptele contravenţionale au fost actualizate şi chiar au fost introduse altele noi.„Discutăm de activităţile economice ilicite din zona comercială şi a celor care utilizează casele de marcat electronice. Aici am înăsprit cuantumul amenzilor, am actualizat faptele contravenţionale şi am introdus chiar fapte contravenţionale noi. Începând de la data la care va fi aprobat proiectul de lege, cuantumul amenzii va porni de la 2.000 de lei limita minimă pentru persoane fizice până la 15.000 lei, iar la persoanele juridice, de la 5.000 lei până la 30.000 lei”, a avertizat ministrul Marcel Boloş.În ceea ce priveşte faptele contravenţionale, încă de la prima astfel de faptă, agentul economic va fi înştiinţat ce păţeşte dacă recidivează, iar amenzile se dublează sau chiar triplează ulterior.