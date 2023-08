Meserii care devin istorie! „Tineretul nu mai vrea la muncă, iar statul ne jupoaie cu taxe şi impozite”

România este într-o continuă metamorfoză, vechile coordonate după care au funcţionat mecanismele macro se schimbă, suferă un up-date. Piaţa muncii este una dintre cele mai afectate: dispar meserii tradiţionale, iar în locul lor apar altele la care, acum 30 de ani, nici măcar nu ne-am fi gândit: vlogger, blogger, influencer.Mihăiţă V. are un mic atelier de cizmărie în cartierul Anadalchioi/Baba Novac. Practică această meserie de mai bine de 50 de ani şi se consideră un „dinozaur”, fiind conştient că această îndeletnicire, cea de cizmar, nu mai are mult până la dispariţia completă.„Suntem pe «ultima sută», din toate punctele de vedere. Clienţi sunt tot mai puţini, în general pensionari, iar alături de mine nu a mai venit nimeni, nu mai am niciun ucenic. Tinerii din ziua de azi nu mai doresc să înveţe o meserie. Bani, droguri, distracţie, mai puţină muncă! Eu am peste 70 de ani, mi-am trăit viaţa, dar, dacă se va merge în ritmul acesta, nu va fi bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, iscusitul cizmar constănţean.Din păcate, situaţia sa este similară cu cea a multor altor bresle. Expansiunea rapidă şi agresivă a tehnologiei a făcut ca meserii de tradiţie - instalator, lăcătuş, ceasornicar, croitor etc. - să devină tot mai rare, de aici şi până la criza fără precedent de personal calificat fiind numai un singur pas. Consecinţele le vedem cu toţii, pretutindeni.Dincolo de faptul că tinerii nu mai sunt atraşi spre munca fizică, spre bancul de lucru, spre „brăţara de aur”, cum am învăţat să-i spunem meseriei, şi autorităţile centrale, parcă înadins, se pregătesc să dea lovitura de graţie micilor meseriaşi.Constrânşi de Comisia/Uniunea Europeană să reducă un deficit bugetar ajuns la cote alarmante, guvernanţii pregătesc pentru la toamnă un pachet de măsuri fiscale în urma cărora, foarte probabil, multe firme vor pune lacătul pe poartă, iar alte şi alte meserii vor deveni istorie. Una dintre ele, cea de tipograf. Creşterea TVA de la 5% la 9% va fi „bomboana pe colivă”.„Lumea nu mai citeşte. De fapt, oamenii citesc toate prostiile pe internet. Cartea a devenit caducă, iar comenzile sunt tot mai puţine. Tirajele sunt minore, maximum câteva sute de exemplare, de aici şi coturile mari de producţie. Acum, ne aşteptăm şi la creşterea de TVA, vine statul şi ne mai bagă o dată mâna în buzunar. Ne jupoaie de vii! Nu ştim ce vom face, va trebui să ne reorganizăm activitatea pentru a putea supravieţui. Sunt convins că mulţi vor fi tentaţi să muncească la negru, însă este un risc mare, în caz de control am încurcat-o. Să sperăm însă că măsurile despre care am citit prin ziare că ar urma să intre în vigoare nu vor afecta, până la urmă, acest sector deja vulnerabil”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Pompiliu B., patronul unei mici tipografii de cartier.XXXPe lista măsurilor pe care Executivul ar urma să le aprobe, se mai regăsesc eliminarea unor facilităţi fiscale, respectiv a impozitului pe venit în domeniul IT peste 10.000 de lei şi a CASS-ului în construcţii, agricultură şi industria alimentară, dar şi taxarea proprietăţilor de peste 500.000 de euro şi a automobilelor scumpe de 75.000 de euro.De asemenea, 200.000 de posturi bugetare ar urma să fie desfiinţate, domenii precum Învăţământ, Poliţia sau spitalele nefiind însă atinse de „buzduganul fiscal”. Numărul consilierilor din cabinetele demnitarilor se va reduce la jumătate, iar numărul secretarilor de stat va scădea cu 20%. Toate posturile vacante pentru astfel de funcţii vor fi anulate.O parte dintre aceste măsuri ar urma să fie aplicate de la 1 octombrie, iar celelalte, de la 1 ianuarie 2024.