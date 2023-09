Lovitură sub centură! Creşterea TVA, efecte devastatoare în industria sport-fitness-sănătate

Se anunţă o toamnă extrem de agitată în lumea mediului de afaceri. Presat de Uniunea/ Comisia Europeană să facă ce-o şti, doar să reducă deficitul bugetar, guvernul pregăteşte un set de măsuri fiscale care, dacă va avea forma finală cea vehiculată în presă, va genera multă tristeţe, tradusă prin falimente şi pierdere de locuri de muncă şi de specialişti.Bugetul naţional este o veritabilă „gaură neagră”, iar autorităţile de la Bucureşti sunt avide după încasări, fratele cel mare de la Bruxelles, principalul finanţator, nefiind foarte de acord cu ce se întâmplă în spaţiul mioritic. Cum ţara noastră stă rău spre foarte rău la capitolul producţie, locul fabricilor şi uzinelor fiind luat de mall-uri şi supermarketuri numai bune de tocat bani, guvernul nu are altă soluţie decât aceea de a umbla la taxe şi impozite, la pachet cu radierea facilităţilor fiscale acordate unor ramuri considerate până acum a fi de interes naţional.După ce, în ediţiile anterioare, am prezentat puncte de vedere ale unor constructori şi IT-işti, categorii ce ar urma să fie extrem de afectate de deciziile guvernului, ne vom opri, în ediţia de astăzi, asupra unui segment ce ar putea fi lovit de „taifun”, cu efecte distrugătoare nu numai în domeniu - sport, sănătate, fitness -, ci şi asupra claselor sociale mici şi mijlocii.Nu poţi performa fără să plăteşti!Una dintre măsurile fiscale vehiculate în spaţiul public este aceea de creştere a cotei TVA de la 5% la 19% pentru sălile de sport, fitness, recuperare, întreţinere. Cum este percepută propunerea de către cei ce desfăşoară afaceri în domeniu? Drept o catastrofă!„Nu ştiu ce minte luminată s-a putut gândi la o asemenea măsură. Creşterea substanţială de TVA, de 14 procente, va avea efecte nocive, atât pe termen scurt, cât şi şi termen mediu şi lung. În primul rând, va trebui să ridicăm, la rândul nostru, preţurile pentru serviciile prestate, şi la şedinţele individuale, şi la abonamente. Ţineţi cont de faptul că activitatea noastră presupune o serie de investiţii consistente în aparatură, care are nevoie periodic de mentenanţă. Aceste echipamente sunt deservite de specialişti, nu poţi face recuperare, kineto, fitness cu un absolvent de zece clase, căruia să îi arunci un salariu de mizerie. Nu poţi performa fără să plăteşti! Nu mai vorbim despre cheltuielile curente - energie electrică, apă, vine iarna, dăm drumul la căldură. Totul s-a scumpit, însă noi am făcut mari eforturi pentru a menţine tarifele şi, totodată, clienţii.Odată cu creşterea TVA, va trebui să umblăm şi noi la tarife şi sunt convins că o parte - şi nu mică! - dintre cei care ne treceau pragul vor renunţa la abonament. Să ştiţi că, dintre cei ce vin la sală, nu toţi sunt bogătaşi. Din contră, marea majoritate sunt oameni simpli, cu venituri medii sau chiar mici, dar care preţuiesc activitatea sportivă, sănătatea lor şi fac un efort în acest sens. Când totul se va scumpi, ei vor căuta să-şi mai reducă din cheltuieli şi tare îmi e că vor renunţa la sală. Probabil vor alerga prin parcuri, că e gratis, pe malul mării, la aerosol.Centrele de sport, fitness, întreţinere joacă un rol important pentru sănătatea populaţiei. Or, lovind în acest segment, prin creşterea taxelor, se loveşte de fapt în sănătatea unei naţiuni. Efectele se vor vedea pe termen mediu şi lung. Nu era de ajuns că suntem pe ultimul loc în Europa la capitolul obezitate, acum se pune biciul pe noi!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Paul N., patronul unui centru de sport, fitness şi recuperare din Constanţa.Şi mai există un risc, în cazul căruia interlocutorul nostru a preferat să nu facă niciun comentariu: acela ca instructorii, în fericitul caz în care nu se vor orienta spre alte domenii sau alte ţări, să fie tentaţi de a presta servicii „la negru”. Şi atunci, statul român va încasa un procent mai mare dintr-un mare… zero!Codaşii EuropeiRomânia este codaşă la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte activitatea fizică. Conform ultimul sondaj Eurobarometru publicat în septembrie 2022 privind sportul şi activitatea fizică, 62% dintre români nu efectuează niciodată exerciţii fizice sau sport, în timp ce 18% o fac rareori.