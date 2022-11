Cum sa-ti faci stoc nou de cosmetice si sa nu cheltui prea mult?

Cel mai bun moment pentru achizitia unor produse noi nu este atun ci cand ele sunt de abia scoase pe piata, ci atunci cand se lanseaza lichidarile de stoc sezoniere . In astfel de momente se gasesc multe discounturi la produse de ingrijire personala, machiaje, parfumuri etc, reduceri care ofera posibilitatea de a alege cosmetice scumpe in general, dar cu un cost redus.Intr-adevar, micile cadouri si reduceri oferite initial, pot parea promitatoare. Dar mostrele de exemplu, se ofera gratuit in anumite magazine, ca si miniaturile ce pot insoti achizitiile uzuale. Foarte rar se ofera produse full-size, iar pachetele ce contin astfel de cosmetice sunt in general gandite astfel incat producatorii sa nu iasa in pierdere.