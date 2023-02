De Mărțișor, cresc salariile lucrătorilor din Șantierul Naval Constanța!

În timp ce partenerii de dialog își strâng, mulțumiți mâinile, îl abordez pe Dede Perodin - președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor - și îi cer să-mi dea cât mai multe amănunte despre rezultatele negocierilor. Iată ce mi-a declarat:



„Întrucât vechiul contract colectiv de muncă expiră la data de 1 martie 2023, împreună cu administrația Șantierului Naval Constanța am negociat un nou contract, pentru perioada 2023 – 2024, cu posibilitatea de a-l prelungi încă un an. A fost o negociere foarte disputată, deloc ușoară, având în vedere multele necunoscute ale viitorului, în conjunctura economică actuală, dar mai ales a situației din zona Mării Negre, marcată de războiul din Ucraina și concurența șantierelor navale din Turcia. 2022 a fost un an bun pentru SNC, dar 2023 se anunță a fi foarte greu. Sancțiunile impuse Rusiei, de Uniunea Europeană, se răsfrâng negativ asupra Șantierului Naval Constanța. După cum se știe, o parte din navele petroliere care intrau în Marea Neagră, pentru a încărca țiței și produse petroliere din porturile rusești, făceau escală la SNC, pentru diverse lucrări.



De-acum înainte va fi mult mai greu pentru noi, dar ne încredem în capacitatea managerială a domului președinte Gheorghe Bosînceanu și sperăm ca în anul 2023 să avem aceleași bune rezultate.











În acest an, avem de construit o navă de 40.000 tdw, care ar trebui să fie finalizată în primul trimestru din 2024. Sperăm ca lucrările de construcții noi plus cele de reparații să-i asigure șantierului nostru o bună performanță.





În ceea ce privește rezultatele negocierii, pentru anul 2023 am obținut o creștere salarială de 500 de lei într-o singură tranșă, pentru fiecare angajat al companiei, începând cu data de 1 martie 2023. În plus, contractele individuale a 10% din numărul total de salariați vor fi renegociate în creștere. Apoi, în anul 2024, vor fi renegociate contractele individuale pentru 20% dintre salariați. Totodată, avem promisiunea fermă a domnului Bosînceanu că va avea loc și o creștere salarială generală, dar nu putem vorbi de valoarea ei, întrucât nu știm ce se va întâmpla până atunci. În cazul în care contractul va fi prelungit în 2025, vor fi renegociate creșterea salarială și actualizarea tichetului de masă.











Doresc să felicit, cu acest prilej, pentru reușita negocierilor, pe acționarul majoritar, domnul Gheorghe Bosînceanu, pe doamna președinte al Consiliului de Administrație, întreaga conducere a șantierului, în frunte cu domnul Radu Rusen! Mulțumesc tuturor salariaților, de la directorul general, până la personalul de pază, pentru încrederea acordată! Sindicatul a obținut ceea ce le-a promis salariaților. De-acum este obligația noastră a tuturor, să muncim, să facem ca Șantierul Naval Constanța să performeze!”.





Reprezentanții administrației și ai Sindicatului Liber al Navaliștilor au parafat documentul care va sta la baza raporturilor de muncă în următorii doi ani. Pe fețele negociatorilor se citesc și satisfacția lucrului împlinit, și oboseala discuțiilor prelungite, și speranța că lucrurile vor merge mai bine de acum încolo.