Din 2024, tichetele de vacanţă vor fi acordate şi angajaţilor din sistemul privat, fără costuri din partea angajatorilor!

Prezentă, astăzi, la dezbaterea din Senatul României, pe marginea Propunerii legislative depuse de un grup de senatori PNL, PSD, UDMR,Corina Martin, secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalității din Romania (FPIOR), a prezentat şi a susținut, în numele patronatelor din industria HORECA din ţară membre, beneficiile şi amplul impact pozitiv pe care această măsură îl va genera pentru dezvoltarea şi promovarea turismului românesc.„Considerăm că eliminăm, astfel, inechitățile şi discrepanțele dintre salariații din sistemul bugetar și cei din sistemul privat şi oferim astfel posibilitatea acordării de vouchere de vacanță și către 4,2 milioane de angajați din sistemul privat, în valoare de 1.450 lei anual, fără a implica niciun efort financiar din partea angajatorilor.Practic, valoarea de 1.450 lei/angajat se va deduce din impozitele pe salarii/CAS pe care angajatorii le-ar plăti către stat.Luăm însă în calcul că bugetul central nu pierde prin aceasta deducere, ci va câștiga, prin încasările sub formă de TVA, taxe, impozit pe profit etc., care se întorc din industrie, în cuantum de 60-65%, în bugetul de stat.Reparăm astfel o inechitate evidentă între cele două categorii de angajaţi, dar în plus, determinăm refacerea mai rapidă a sănătății şi capacității de muncă a acestor angajaţi şi acordăm încă un instrument de susţinere pentru industria ospitalității din România.Proiectul legislativ va intra în circuit rapid în dezbatere şi aprobare în Camera Deputaţilor şi vom continua să susținem necondiţionat această măsură, în vederea adoptării ei pe întregul parcurs legislativ”, a declarat Corina Martin.