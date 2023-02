Șoferii profesioniști, la mare căutare! Dia Auto din Constanța, soluția pentru tinerii care vor să conducă autobuze și camioane

Reamintim că Legea 385/2022, aplicabilă din 2 februarie, prevedere reducerea vârstei de la care este posibilă examinarea viitorilor șoferi profesioniști. Astfel, „permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani, (...) în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI”. Până anul acesta, tinerii care doreau să conducă TIR-uri trebuiau să aștepte împlinirea vârstei de 21 de ani. Totodată, pentru a conduce autovehicule din categoria D și DE, tinerii pot susține examenul la vârsta de 21 de ani, nu la 24 de ani, cum prevedea legislația până în prezent.



Se impune precizat că aceste permise auto pentru profesioniști vor fi eliberate de autorități „cu înscrierea codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României”. Altfel spus, tinerii șoferi nu vor putea pleca în curse internaționale.



Ce vehicule pot fi conduse de la 18 și respectiv 21 de ani



Din categoria C, pentru care se poate obține permisul auto de la 18 ani, fac parte autovehiculele, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg, cât și ansamblurile formate din autovehicul din categoria C și remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg. Din categoria CE fac parte ansamblurile de vehicule constând din autovehicul trăgător, din categoria C, și remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.



În categoria D, pentru care pot fi obținute permisele auto de la 21 de ani, sunt înscrise autovehiculele destinate transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afară de conducătorul auto. Vehicului îi poate fi atașată o remorcă cu o masă totală maximă autorizată de până în 750 kg. Din categoria DE fac parte ansamblurile de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, ce nu este destinată transportului de persoane.







Deficitul de șoferi profesioniști în România, estimat la 71.000



Modificările legislative sunt conforme cu directivele europene, România fiind al 18-lea stat care adoptă o prevedere privind reducerea limitei minime de vârstă pentru șoferii profesioniști. Totodată, modificările au fost susținute de transportatorii rutieri din România, care acuză de mulți ani o criză a șoferilor profesioniști. Deficitul de conducători auto profesioniști a fost accentuat, în ultimii ani, printre altele, de pandemia de COVID. În prezent, deficitul este estimat la 71.000 de șoferi profesioniști





