Dobânzi plafonate, populaţie protejată. Cămătăria IFN-urilor a devenit istorie!

Luni, 11 noiembrie, a intrat în vigoare legea care plafonează dobânzile în cazul creditelor acordate de celebrele IFN-uri (instituţii financiare nebancare) şi care nu de puţine ori au provocat adevărate tragedii. O activitate care-i lăsa în special pe oamenii amărâți în ghearele „rechinilor” financiari a fost, chiar şi în cel de-al 12-lea ceas, reglementată.Datorii rostogolite, credite cu dobânzi foarte mari, constănţeni ajunşi în pragul disperării după ce n-au mai reuşit să returneze sumele împrumutate de la instituţiile financiare nebancare. Un scenariu, din păcate, destul de frecvent în societatea actuală şi pentru reglementarea căruia au trecut ani şi ani. Dar, aşa cum spune o vorbă din popor, „Mai bine mai târziu decât niciodată”, aşa că, începând de luni, 11 noiembrie, cămătăria IFN-urilor a ajuns la coşul de gunoi al istoriei.„Aşa cum am spus-o în repetate rânduri, recomandarea mea este ca, atunci când aveţi nevoie de un credit, să apelaţi la o bancă, pentru că aici există reguli clare, contracte, termene, soluţii la posibile probleme ulterioare etc.Sunt situaţii în care, din diverse motive - venituri salariale prea mici care nu permit încadrarea în credit, istoric bancar nefavorabil -, sunt oameni care, în special din categoria populaţiei mai vulnerabile, având nevoie urgentă de bani, apelează la serviciile IFN-urilor, fără a citi sau poate fără a înţelege termenii din actele pe care le semnează. Şi nu puţine au fost cazurile în care oamenii au ajuns să plătească de patru-cinci ori mai mult decât au împrumutat, iar viaţa le-a devenit un coşmar”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Roxana B., ofiţer credit în cadrul unei bănci din Constanţa.Statul a luat în sfârşit taurul de coarne, a stricat socotelile cămătarilor IFN şi, conform noilor prevederi legale, de acum, vor fi impuse două tipuri de limite.În primul rând, în cazul unui împrumut de la un IFN, nu se va restitui mai mult decât dublul sumei împrumutate, indiferent de perioada pe care s-a împrumutat. Astfel, dacă o persoană ia 3.000 de lei, va restitui instituţiei maximum 6.000 de lei.În al doilea rând, atunci când ne referim la dobânda zilnică, aceasta nu poate fi mai mare de 1% dacă suma împrumutată este mai mică de 5.000 de lei, până în 10.000 lei, limita este de 0,8% pe zi, iar pentru creditele de până la 25.000 lei - 0,6% pe zi.Constănţenii trebuie să ştie că legea se aplică şi în cazul celor care au deja credite. Dacă cineva plăteşte acum dobânzi mai mari sau a achitat deja dublul sumei împrumutate, trebuie să facă o cerere la IFN-ul de la care a luat creditul şi să se modifice condiţiile.Legea nu se aplică, însă, în cazul în care clientul este executat silit sau are o datorie scadentă de peste 60 de zile.XXXNoua lege are impact şi asupra creditelor bancare. Astfel, pentru creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare, dobânda anuală efectivă (DAE) nu poate depăşi cu mai mult de 8% dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR, iar pentru creditele de consum, DAE nu poate depăşi cu mai mult de 27% dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR.