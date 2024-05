Piaţa ipotecară a crescut cu 29%, în primul trimestru al anului 2024

Creditele ipotecare noi acordate în primele trei luni ale acestui an au totalizat aproximativ 1,1 miliarde de euro la nivel naţional, în creştere cu circa 29% faţă de nivelul înregistrat în primele trei luni din 2023, arată un raport realizat de compania de consultanţă financiară SVN Romania / Credit & Financial Solutions, din acest volum fiind excluse refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările.În total, raportările realizate de Banca Naţională a României indică un volum de credite ipotecare acordate în România în trimestrul I din acest an de 2,15 miliarde de euro, în creştere cu peste 95% faţă de volumul de 1,1 miliarde de euro raportat pentru trimestrul I din 2023, acestea incluzând însă şi refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările.