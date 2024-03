Femeile expert-contabil, invitate de preşedintele interimar Elena Vlad la evenimentul „Femeia şi Cariera”

Femeile expert-contabil au fost invitate, vineri, 8 martie, la sediul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) - filiala Constanţa, unde au socializat, la o ceaşcă de cafea şi o felie de tort, în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului „Femeia şi Cariera”.Elena Vlad, preşedinte interimar al organizaţiei de la malul mării, a declarat că este mândră şi extrem de fericită că este expert contabil şi le-a transmis colegelor sale să aibă încredere şi să-şi urmeze visul.„Profesia de expert contabil mi-a oferit satisfacţii profesionale enorme. Ziua în care am luat această decizie a fost cea mai inspirată din viaţă. Dacă ar fi să o iau de la capăt, la fel aş proceda. Am muncit mult, m-am pregătit temeinic profesional, am urcat fiecare treaptă, nu am sărit etapele! Urez tuturor femeilor «La mulţi ani!» şi să aibă încredere în ele, să obţină tot ceea ce şi-au propus”, a declarat Elena Vlad.Evenimentul a fost dedicat - cum s-ar fi putut altfel - femeii, în centrul atenţiei fiind experţii contabili.„Femeia este liberă să se ridice până acolo unde o poartă visurile”, au transmis organizatorii evenimentului, desfăşurat sub semnul bucuriei şi al prieteniei, „pentru simplul fapt că femeilor le place să facă ceva temeinic, să construiască ceva funcţional, pentru că ele adoră orice lucru care merge bine”.Conform declaraţiei Elenei Vlad, organizaţia profesională de la malul mării are peste 1.500 de membri-persoane fizice şi peste 550 de membri-persoane juridice - societăţi de expertiză contabilă şi contabilitate.Următorul eveniment de anvergură ce va fi organizat de filiala Constanţa a CECAR se va desfăşura în data de 15 iulie, Ziua Naţională a Contabilului Român.