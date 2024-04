Fermierii aruncă, iar, tone de verdețuri, nemulțumiți de prețurile oferite. "Prefer să le fac compost"

Au muncit un an întreg și acum, când să strângă roadele, nu au unde să vândă produsele și nu primesc prețul corect pentru efortul depus. Piețele sunt acaparate de samsari, iar în piața de gros, dacă dau toată marfa, câștigul este foarte mic, așa că preferă să transforme verdețurile în compost sau să le arunce pe câmp.







An de an se repetă povestea cu legumele lăsate pe câmp, din cauza prețurilor mici oferite pe ele. Țăranii muncesc, investesc, dar când să se bucure de câștig, văd cum banii le scapă printre degete. La piață nu primesc prețul dorit, nici la târgul de gros nu primesc mare lucru și, atunci, protestează lăsându-și truda muncii pe câmp. Ceapa verde a ajuns să fie cosită și aruncată la gunoi, arată fermierii supărați care au postat imaginile cu dezastrul din grădini pe rețelele sociale. Sunt zeci de tone de legume care sunt distruse și aruncate pe câmp, după ce fermierii nu reușesc să le mai vândă la piața de gros. Peste o sută de fermieri au aruncat în ultimele zile marfa rămasă nevândută. Clienții, cunoscuții samsari, nu mai vor să le cumpere marfa de când controalele ANAF s-au întețit și sunt obligați să prezinte acte. Asta arată, încă o dată, câte nereguli există în piețe și că mulți dintre samsari vând în ilegalitate. „Uite, acum vă arăt...am cosit ceapa. În loc să mă duc să o dau pe 20 de bani, am cosit-o și o fac bălegar. Pe 20-30 de bani nu se merită. Cine vede filmulețul ăsta, nu e de râs, e de plâns. Aveți grijă că rămâneți cu marfa nedată. De trei zile arunc. Pentru ceapa și usturoiul pe care le-am aruncat iei 30 de bani și pe piață e 2,5 lei. Pentru 20 de bani nu se merită să-mi pun nici motorină la mașină să ajung la târg. Dacă îi zicem și noi 50 de bani, că e ANAF-ul la poartă, ei vor să-l dau cu 20 de bani, altfel nu-l iau din curte. Poate vede și șeful ANAF câtă muncă este. Muncim, plătim și aruncăm marfa din cauza la niște trădători”, spune supărat Ionel P., legumicultor din Topraisar.







Birocrația, moartea legumiculturii







Un alt fermier face un apel la autorități să-i mai păsuiască ANAF cu actele până intră în legalitate. „La această dată avem foarte multe legume. În primăvară avem verdețurile, care sunt vedeta sezonului, dar au apărut și roșiile, castraveții, fasolea, varza, cartoful timpuriu, care, la această dată, se strică în piețele de gros din România, pentru că avem aceste controale ale ANAF, care sunt îndreptățite, și nu contestăm acest lucru, dar, din păcate, ne apropiem de Sărbătorile Pascale. Marfa noastră este perisabilă. Într-adevăr, acești comercianți, samsari, nu intră în legalitate. Fac un apel ca autoritățile, într-un fel sau altul, să mai acorde o perioadă de grație de o lună, două sau trei până aceștia intră în normalitate, să conștientizeze, să informeze, să primească avertismente, pentru că noi, micii fermieri, producătorii de legume, doar din asta trăim. Ei fiind prezenți în aceste piețe de gros, cei care nu respectă regulile unui comerț civilizat, nu mai vin să cumpere și atunci marfa se strică. Ca și consumator, regăsiți pe rafturile de la magazine, din piețe ș.a.m.d. prețuri chiar cu 200% mai mari decât la producător.







Fermierul spune că dă cu 20-30 de bani legătura, 4-5 fire. Deci se vinde cu până la 2, 3 sau chiar 5 lei legătura. Acești oameni care ne ajută să ne revindem marfa trebuie să intre în legalitate, trebuie să plătească taxe și impozite, pentru că avem nevoie de școală, sănătate...avem nevoie ca dânșii, prin impozitele pe care le plătesc, să contribuie la subvenția noastră, pe care o primim de la stat pentru a veni cu produse de calitate, cu un preț mai bun, ca să plătiți mai puțin pe produs. O altă rugăminte a noastră ar fi ca aceste controale să fie făcute, pentru că avem legislație. De 20-30 de ani de zile nimeni nu a făcut nimic. Această evaziune există în toate piețele de gros din România, în piețele agroalimentare.







Ne-am dori ca ANAF-ul să meargă direct în piață, să stea pe stradă, să oprească mașini, să aplice legislația, să confiște marfa, mașina. Noi suntem dependenți de vânzarea acestor produse pentru a ne asigura traiul zilnic al familiei, să primim subvenții de la stat pentru că trebuie să justificăm că am vândut o cantitate din producția noastră pentru a primi banii pe «Programul Tomata», pe sprijinul cuplat, pentru fonduri europene”, ne-a povestit, supărat, legumicultorul Toader M. din Mihail Kogălniceanu. Recent, și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, la ultima vizită prin piață, a recunoscut că prețurile sunt foarte ridicate și că numai pe verdețuri și carne a scos din buzunar 500 de lei.