Datorii de milioane! Nume grele din Constanţa pe „lista ruşinii”, publicată de Fisc

De popă şi de Fisc nu scapi nici mort! Vrei, nu vrei, cel puţin o dată treci musai pe acolo. Este o axiomă pe care nu toată lumea o ia însă în calcul, iar aici este vorba despre cei care, dintr-un motiv sau altul, ajung să acumuleze mari datorii către stat. Nume interesante din Constanţa apar pe „lista ruşinii” publicată de ANAF.În goana după încasări la bugetul de stat, Fiscul apelează la fel de fel de tertipuri pentru a-i determina pe contribuabili să-şi achite obligaţiile ce le revin. Somaţii, avertismente, popriri pe conturi, iar când epuizează aceste mijloace, dă publicităţii „lista ruşinii”, prin care îi aruncă în „groapa cu lei” a opiniei publice pe restanţieri.Astfel, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) îi plasează sub luminile reflectoarelor pe datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în trimestrul al patrulea al anului 2023, aferente perioadei octombrie - decembrie, conform legislaţiei în vigoare. „Lista ruşinii” este reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.„Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.ANAF va efectua modificări în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste”, au explicat reprezentanţii Fiscului.Dar, să-i vedem şi pe datornicii din Constanţa, pe listă apărând atât instituţii sau alte entităţi de stat, cât şi agenţi economici privaţi.La capitolul total obligaţii fiscale la bugetul de stat, incluzând restanţele principale şi accesoriile, dintre instituţiile publice, mari datorii, în valoare de 2.116.322 lei, a acumulat Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa. În „pluton”, se mai regăsesc Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa - 809.952 lei (dintre care 504.450 lei obligaţii fiscale contestate), Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Constanţa - 230.529 lei, Filiala Constanţa a UAP din România - 216.973 lei, Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă - 197.439 lei sau Asociaţia ATP Centrul de Formare Profesională Constanţa - 58.779 lei.Dintre agenţii economici privaţi, datorii semnificative au acumulat Amenajări Interioare Constanţa SRL - 193.116 lei, dar şi CLD Sweet Constanţa SRL - 314.819 lei.Cine răspunde pentru dezastrul din sport?Vă mai amintiţi de galonatele cluburi sportive din perioada în care primar era Radu Mazăre, aflat la ora actuală în puşcărie? Ei bine, de ele s-a ales praful, însă datoriile la stat au rămas. Cine le-o mai achita, cine o mai răspunde pentru dezastrul creat? Există dosarele pe rolul instanţelor, dar, până acum, niciun vinovat!Aşadar, campion pe parchet, Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Constanţa este „campion” şi la datorii către stat, având o restanţă în valoare de 3.117.779 lei. Pe „podium” au mai urcat Clubul de Volei Municipal Tomis Constanţa - 1.096.528 lei (dintre care 702.749 lei contestaţi) şi Rugby Club Judeţean Farul Constanţa - 174.817 lei, în timp ce Asociaţia CS Şcoala de Fotbal Farul Constanţa 2010 a acumulat datorii de 145.700 lei.Subliniem faptul că sumele prezentate reprezintă numai obligaţiile restante la bugetul de stat, însă multe dintre entităţile amintite au acumulat restanţe şi la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau la bugetul asigurărilor de sănătate.Un sentiment de revoltăCând parcurgi „lista ruşinii” şi consulţi cifrele restante ale datornicilor, în calitate de contribuabil corect, plătitor la timp de taxe şi impozite, simţi cum ţi se furnică şira spinării şi ţi se urcă sângele la cap.„Cum este posibil să fie acumulate datorii de ordinul sutelor de mii, chiar de milioane de lei? Ce au păzit până acum instituţiile statului? De ce unii - firmele mici şi mijlocii - sunt imediat încălecate de Fisc pentru întârzieri minore, iar alţii îşi desfăşoară activitatea bine mersi, fără a fi deranjaţi. Şi ne mai întrebăm de ce nu sunt bani la buget, de ce nu cresc pensiile şi salariile, de ce nu avem investiţii de anvergură, ci numai cârpeli”, a declarat cu năduf, pentru „Cuget Liber”, Ionuţ N., contribuabil constănţean, în glasul căruia am simţit un sentiment de revoltă.