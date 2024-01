Pregătiţi banii pentru investiţii! Fiscul scoate la vânzare apartamente, terenuri şi automobile

O vorbă din popor spune că, vrând-nevrând, de popă şi de Fisc nu scapi nici mort. Dacă, totuşi, pe popă îl mai poţi „fenta” - excepţie făcând doar botezul -, de Fisc nici gând. Odată ce i-ai intrat în colimator, statul nu te mai lasă-n pace până nu-şi recuperează datoriile. Şi are toate pârghiile necesare la îndemână să o facă!Din varii motive, pornind de la estimări incorecte ale potenţialului afacerii, dificultăţi financiare şi până la despărţiri cu scântei între parteneri, o serie de persoane juridice sau fizice au acumulat datorii consistente către Fisc şi au ajuns acum să fie executate silit. Statul sau alţi creditori îşi vor banii care li se cuvin, fiind insensibili la suferinţa celor care trec poate prin momente dramatice.De partea cealaltă a baricadei, constănţenii care stau bine la capitolul lichidităţi au ocazia de a face în debutul anului investiţii profitabile. Asta pentru că, în perioada următoare, Serviciul de Executare Silită din cadrul Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa va scoate la vânzare, prin licitaţie publică, o serie de bunuri imobile şi mobile.Astfel, luni, 22 ianuarie, de la ora 14.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca, nr. 18, se va vinde un autoturism marca Renault Megane Scenic JM, an fabricaţie 2004, proprietate a debitorului A.P., la un preţ de nimic: 5.198 lei fără TVA. Cotaţia este explicabilă dacă ţinem cont de faptul că este cea de-a patra licitaţie pentru valorificarea acestui bun mobil.„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.Bună şi-o terasă circulară!Pe 23 ianuarie, de la ora 11.00, tot la sediul din bd. I. Gh. Duca, Fiscul va organiza cea de-a treia licitaţie pentru vânzarea unei terase circulare, în suprafaţă de 228,5 mp, dintr-un bloc de apartamente situat în oraşul Năvodari, proprietate a debitorului M.M.. Preţul de pornire a licitaţiei este de 91.204 lei fără TVA.În aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie, dar de la ora 14.00, va fi scos la vânzare, în cadrul celei de-a treia licitaţii, un apartament cu trei camere, decomandat, în suprafaţă utilă de 71,52 mp, două balcoane în suprafaţă de 8,11 mp, cota indiviză din teren intravilan, situat în municipiul Constanţa, str. Unirii, nr. 22F, proprietate a debitorului T.V.V., care are datorii atât către AJFP Constanţa, cât şi către Asociaţia de Proprietari nr. 450. În acest caz, preţul de pornire a licitaţiei este de 503.162 lei fără TVA.Mult mai ieftin se vinde un apartament cu trei camere şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 46,87 mp, situat în Constanţa, pe aleea Brânduşelor, nr. 4, proprietate a debitorului A.I., pentru care Fiscul solicită doar 177.282 lei fără TVA. Ajungându-se la licitaţia a treia, preţul a fost diminuat cu 50%. Acţiunea va avea loc în data de 25 ianuarie, de la ora 14.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca.Tot pe 25 ianuarie, în aceeaşi locaţie, de la ora 11.00, se va vinde la licitaţie publică - a treia! - un teren agricol, în suprafaţă de 27.215 mp, situat în localitatea Dorobanţu, UAT Nicolae Bălcescu, proprietate a debitorului P.R.. Preţul de pornire a licitaţiei este de 675.006 lei fără TVA.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea, respectiv legea nr. 207/2015”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.