Vreți să faceți investiții? ANAF a scos la vânzare conacul prințului Paul din Sinaia

Conacul Prințului Paul a fost scos la licitație de ANAF cu peste 1,2 milioane de lei. Clădirea aflată în Sinaia, în apropierea Castelului Peleș, a fost confiscată de autorități și scoasă la vânzare pentru a se recupera o parte din prejudiciul uriaș din dosarul Ferma Băneasa.Clădirea unicat are o suprafață de 300 de metri pătrați, la care se adaugă un teren de 156 de metri pătrați, iar prețul de pornire este de 1,2 milioane de lei, plus TVA.Prețul va fi redus cu 25% dacă nu se va găsi un cumpărător la prima licitație.Clădirea are o suprafață totala de 303 mp, din care construită 221, cu demisol, parter și mansardă.Prințul Paul de România este în prezent arestat în Franța, după ce a fost dat în urmărire internațională și condamnat definitiv în 2020 la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul retrocedării Fermei Băneasa și a Pădurii Snagov. Prejudiciul total se ridică la 145 de milioane de euro.