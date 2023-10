Cum să devii proprietar în Delta Dunării. Fiscul scoate la vânzare o pădure la Partizani

În goana de a face rost de bani la buget, Fiscul caută să transforme în aur fiecare activ asupra căruia a pus sechestru. Numărul dosarelor de executare silită creşte tot mai mult, la vânzare fiind scoase imobile, terenuri, autoturisme şi chiar… păduri!Dacă aveţi în plan să cumpăraţi teren la preţ bun în Delta Dunării, acum este momentul să intraţi în acţiune. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Tulcea organizează, în data de 27 octombrie, de la ora 12.00, la sediul din strada Babadag nr. 163 bis, cea de-a patra licitaţie de vânzare a unui teren (pădure) în suprafaţă de 7.000 mp, în satul Partizani, comuna Maliuc. Numele debitorului nu a fost dat publicităţii, iar preţul de pornire a licitaţiei este de 139.149 lei fără TVA.„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Marian Găitan.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.Pe 26 octombrie, de la ora 12.00, la sediul din bd. Tomis nr. 312 A, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa va fi scoasă la licitaţie (a patra) o semiremorcă marca Schmitz, an fabricaţie 2003, în stare tehnică bună, proprietate a debitorului Agroprestimpex SRL, preţul de pornire fiind de 61.297 lei fără TVA.Fiscul are de treabă şi la Medgidia. Astfel, tot pe 26 octombrie, de la ora 13.30, la sediul din strada Decebal nr. 37, Serviciul fiscal din municipiul de pe malul Canalului va încerca să valorifice, la prima licitaţie, un autoturism marca Audi A4, an fabricaţie 2002, numele debitorului nefiind dat publicităţii. Cei interesaţi de achiziţie trebuie să aibă pregătiţi cel puţin 12.380 lei fără TVA, acesta fiind preţul de pornire.Mult mai ieftină - 5.213 lei fără TVA - este o autoutilitară Volkswagen LT 35, scoasă la vânzare de AJFP Constanţa în data de 2 noiembrie, de la ora 13.30, la sediul din bd. Tomis nr. 312 A. Aceasta este a treia tentativă de valorificare a autoutilitarei apaţinând debitorului Awa Prest Construct.