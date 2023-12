Un altfel de Moş Crăciun! Fiscul scoate la vânzare apartamente, terenuri şi… gunoiere

De ai intrat în ghearele Fiscului, nici artificiile necuratului nu te mai pot scăpa. Persoane fizice, persoane juridice şi chiar administraţii locale, dintr-un motiv sau altul, au ajuns să fie executate silit. Cum de-au ajuns să nu-şi mai poată plăti dările? Pe stat îl interesează mai puţin, el doar îşi vrea partea. Şi chiar şi-o va lua!Constănţenii care au ceva bănuţi prin conturi şi care sunt interesaţi de investiţii, chiar acum, pe final de an, au ocazia de a achiziţiona bunuri scoase la vânzare de Fisc. Săptămâna viitoare, statul bagă „marfă” nouă, iar preţurile actuale pot să scadă şi mai mult în cazul în care procedurile de licitaţie se vor repeta.Astfel, încă de luni, 11 decembrie, de la ora 11.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca nr. 18, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa scoate la licitaţie un teren agricol în suprafaţă de 27.215 metri pătraţi, amplasat în localitatea Dorobanţu, UAT Nicolae Bălcescu, proprietate a debitorului Petrică R.. Pe teren sunt ridicate nu mai puţin de 12 construcţii.Creditori sunt AJFP Constanţa şi Legal Credit IFN SA, iar preţul de pornire a licitaţiei - a doua! - este de 1.012.509 lei fără TVA.„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.În aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie, dar de la ora 14.00, se vor vinde, la cea de-a doua licitaţie, bunuri imobile aparţinând debitorilor Aurel I. şi Lili I.. Este vorba despre un apartament cu trei camere şi dependinţe, compus din sufragerie, două dormitoare, bucătărie, hol şi debara, în suprafaţă utilă de 46,87 metri pătraţi, la care se adaugă un balcon în suprafaţă de 2,15 metri pătraţi, teren intravilan cu destinaţie curţi construcţii, cotă indiviză - în folosinţă, în suprafaţă de 25 mp, precum şi cota indiviză din părţile din imobilul apărţinător, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă comună, situat în Constanţa, aleea Brânduşelor nr. 4.Creditori sunt AJFP Constanţa - Serviciul Colectare şi Executare Silită şi Tonescu Finance SARL, iar preţul de pornire a licitaţiei a fost deja redus cu 25%, ajungând la 265.923 lei, fără TVA.A doua zi, marţi, 12 decembrie, de la ora 14.00, tot la sediul din bd. I. Gh. Duca nr. 18, Fiscul mai scoate la vânzare un apartament, aparţinând debitorului Tudor Vladimir V., în contul datoriilor către Asociaţia de Proprietari nr. 450 şi AJFP Constanţa. Amplasat în str. Unirii nr. 22F, apartamentul este unul cu trei camere, decomandat, în suprafaţă utilă de 71,52 metri pătraţi, cu două balcoane în suprafaţă de 8,11 metri pătraţi. În acest caz, este prima licitaţie, astfel că preţul de evaluare este pe măsură: 670.883 lei fără TVA.Se vinde vidanja din comuna DeleniÎn data de 21 decembrie, de la ora 12.00, la Biroul Fiscal Comunal Băneasa, se vor vinde la prima licitaţie o serie de bunuri mobile proprietate a debitorului Comuna Deleni. Statul vrea să încaseze nu mai puţin de 326.415 lei din valorificarea următoarelor bunuri: autospecială marca Isuzu, vidanjă, an fabricaţie 2015 (27.160 lei), autospecială marca MAN, gunoieră, an fabricaţie 2010 (47.407 lei), autospecială marca MAN, gunoieră, an fabricaţie 2010 (45.431 lei), autospecială marca MAN, gunoieră, an fabricaţie 2010 (43.456 lei), autospecială marca MAN, gunoieră, an fabricaţie 2010 (46.419 lei), autospecială marca MAN, gunoieră, an fabricaţie 2010 (47.407 lei) şi autoturism marca Dacia, model Jogger, an fabricaţie 2022 (69.135 lei).„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea, respectiv legea nr. 207/2015”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Iulian Iancu.