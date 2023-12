Comisarul european Adina Vălean: „Am promovat un proiect nou privind drepturile pasagerilor”

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a declarat, joi, 7 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, că a promovat în Comisia Europeană un proiect nou privind drepturile pasagerilor.„Recent, am promovat în Comisia Europeană un proiect nou care cred că este de interes pentru cetăţeni, un proiect nou privind drepturile pasagerilor. Aduce câteva întăriri ale acestor drepturi pe care noi le-am descoperit studiind ceea ce a mers mai rău în ultima vreme şi am adus corecţii.În primul rând, creăm o obligativitate a autorităţilor naţionale de a fi proactive în a monitoriza comportamentul companiilor de transport pentru a putea face corecţii înainte ca lucrurile să meargă din rău în mai rău. Cu alte cuvinte, să monitorizeze standarde de calitate a serviciilor de transport. Aceste standarde de calitate care presupun chestiuni legate de relaţia cu pasagerii, de întârzieri, de felul în care rambursează costul biletelor.Introducem obligaţia ca operatorii de transport să le facă publice astfel încât cetăţenii şi autorităţile să ştie care sunt standardele, performanţele, fiecărei companii şi să poată în felul acesta să monitorizeze şi să contribuie la corectarea, să spunem, a unor situaţii mai puţin fericite”, a spus Adina Vălean.Ea a explicat că prin introducerea obligativităţii pentru autorităţile naţionale de a monitoriza şi de a interveni pentru protejarea drepturilor pasagerilor se creează în felul acesta „o armă şi pentru Comisia Europeană de a interveni în situaţii de criză”, iar rambursarea sau acordarea despăgubirilor trebuie să fie făcută fără costuri suplimentare pentru pasager.„O altă noutate este pentru pasagerii multimodali, cei care cumpără un bilet combinat, să spunem tren - avion, aici de asemenea se introduce obligativitatea transparenţei în sensul în care la achiziţionare trebuie să ştie foarte clar ce tip de bilet cumpără. Este un bilet combinat, adică un sigur contract, sunt două bilete diferite sau desigur există varianta în care pasagerul optează să-şi cumpere două bilete complet diferite de la doi furnizori diferiţi. În toate aceste situaţii trebuie să fie foarte clar ce tip de protecţie are pasagerul. Cu alte cuvinte, dacă am cumpărat un bilet în baza unui singur contract care conţine avion şi tren, şi dacă din cauza întârzierii avionului am pierdut trenul, cel care a vândut biletul are responsabilitatea de a asigura eventual returnarea la punctul de destinaţie dacă pasagerul nu doreşte să-şi continue călătoria gratis, sa propună o rerutare cât mai rapidă, să găsească o altă formă pentru ca pasagerul să ajungă totuşi la destinaţie”, a spus comisarul european.