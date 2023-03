Fondurile europene, „colacul de salvare” al firmelor constănţene

Firmele constănţene, mai mici sau mai mari, de tradiţie sau aflate la început de drum, suferă adeseori la capitolul finanţare. Creditele bancare aduc cu sine dobânzi semnificative, împovărătoare şi condiţii destul de stricte, astfel că fondurile europene ar putea reprezenta soluţia salvatoare pentru menţinerea pe linia de plutire şi chiar dezvoltare.Raluca I. este administratorul unei mici firme din domeniul educaţiei. Fost cadru didactic, a ieşit din sistemul public, preferând să se ocupe de mica afacere a familiei. A început cu un apartament închiriat pentru centrul său educaţional, apoi a reuşit să-l cumpere şi, bineînţeles, ar dori să treacă la nivelul următor.„Educaţia este un segment de piaţă în care există atât cerere, cât şi ofertă. Pe de o parte, părinţii îşi doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor şi investesc, iar pe de altă parte, s-au creat centre de pregătire, after-school-uri, gradiniţe şi chiar şcoli private. Personal, îmi doresc să îmi extind afacerea, dar am nevoie de mulţi bani, pentru construcţie, dotări, materiale etc. Mi-am propus ca, anul acesta, să aplic pentru fonduri europene, sper ca proiectul meu să primească finanţare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, administratorul firmei.Şi în cazul său, şi al altor agenţi economici care ţintesc fondurile europene, raza de lumină se întrezăreşte, după ce Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat, săptămâna aceasta, Calendarul orientativ al lansărilor de proiecte în cadrul Programului Regional Sud-Est, finanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat.Finanţări în şase judeţe, inclusiv ConstanţaAstfel, IMM-urile din cele şase judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est vor putea beneficia de finanţări de peste 200 de milioane de euro, prin cel puţin 12 apeluri de proiecte care urmează să fie lansate anul acesta, în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Finanţările sunt pentru investiţii în cele şase judeţe ale regiunii - Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Brăila şi Buzău, precum şi Investiţia Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării.Alături de firmele mici şi mijlocii, în cursa pentru cele 207 milioane de euro, ce pot fi accesate pe cel puţin 12 linii de finanţare, vor intra şi microîntreprinderile, unităţi cu maximum nouă angajaţi.Una dintre cele mai importante linii este cea destinată digitalizării IMM-urilor din Regiunea Sud-Est şi din Delta Dunării, cu un buget total de aproximativ 16 milioane de euro.„Digitalizarea este o componentă extrem de importantă în orice afacere, să fii conectat rapid cu furnizori şi beneficiari de servicii, să ai acces la informaţii, să îţi reduci din cheltuieli. Pe această axă, firmele pot achiziţiona, de exemplu, calculatoare, lap-top-uri, domenii online, site-uri sau diverse aplicaţii informatice.De asemenea, eligibile sunt cheltuielile aferente achiziţionării licenţelor necesare implementării aplicaţiilor de proiect, configurarea şi implementarea bazelor de date sau achiziţionării soluţiilor IT pentru comerţul electronic”, a explicat Mirela B., expert al unei firme constănţene care se ocupă de realizarea dosarelor pentru fondurile europene.Bani europeni mai vin pentru inovarea şi creşterea competitivităţii IMM-urilor, pentru cercetare şi inovare sau pentru dezvoltarea competenţelor pentru specializare inteligentă şi antreprenoriat.Ceea ce trebuie să ştie firmele care aplică, anul acesta, pentru fonduri europene este că trebuie îndeplinite o serie de cerinţe, precum: să fie înfiinţate cel târziu la data de 31 decembrie 2021, să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, să suporte din resurse proprii cofinanţarea de 10%, să nu fie în insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară sau să intre în categoria de întreprinderi aflate în dificultate.Recomandare: apelaţi la o firmă de specialitate!Ghidul complet al finanţării, paşii necesari pentru atragerea banilor îi regăsiţi pe site-ul oficial al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, mfe.gov.ro, însă recomandabil este să apelaţi la serviciile unei firme specializate în atragerea fondurilor europene. Procedura este destul de greoaie, iar orice eroare de redactare a proiectului - mai mică sau mai mare - vă poate nărui toate visele.